Queremos ir ao jogo, vovô

A- A+

Desde que minhas netas e neto nasceram, cumpri o ritual tradicional de apresentar-lhes um modo próprio de "boas-vindas" à grande família rubro-negra. Refiro-me, claro, a da Ilha do Retiro. Essa atitude gestual não foi apenas no presente da roupinha de bebê, ou mesmo, do primeiro uniforme. Representou também a promessa de levá-los juntos ao estádio, no momento mais oportuno possível.

Esse desafio da oportunidade tem lá suas especificidades. De ainda entender o futebol pelo que hoje me parece lúdico, quando aqui trato o sentimento de presença da família, como ato hereditário. Um contexto que, lamentavelmente, tem-se mostrado como algo raro. Justo pela estupidez da rotina de uma violência fisica, que extrapolou limites, pois foi capaz de sair dos estádios e ganhar as ruas. Uma cruel evolução, que se deu a olhos vistos, com a conivência de alguns dirigentes que fazem o futebol e, dada a dimensão social tomada, o desleixo dos poderes públicos.

A questão que me atinge agora, simula algo como o que fazer diante de uma inesperada encruzilhada. Foi chegado o momento tão esperado de levar a meninada ao estádio, num momento adverso. A ocorrência de um ato absurdo de violência extrema, proporcionou uma decisão não menos absurda de punição, justo para quem não praticou o tal ato. A inversão de valores parece ser mesmo um aspecto perverso da nossa sociedade.

Por um lado, a pergunta que um dia daria aquela sonoridade mais desejada pelos meus atentos ouvidos: vovô, queremos ir ao jogo? E mais ainda: queremos entrar em campo com os jogadores. Isso era tudo o que mais desejava. Para os netos, também.

De fato, o troglodismo de falsos torcedores pôs uma bomba no caminho de um ônibus. E esse gesto selvagem tirou de rota torcedores inocentes, inclusive, muitas crianças que querem se fazer presentes aos estádios.

Justo agora, meus netos? O que direi para vocês sobre o lado do horror no futebol, aquele que só gera vergonha para seus verdadeiros apaixonados? O que direi sobre o banditismo exercido pela violência de um ataque ao ônibus da equipe rival, estupidez que só puniu o Sport e não quem de fato a praticou? O que ainda poderei dizer sobre a insensibilidade das instituições esportivas, que pune os torcedores que não praticaram a violência e que até dela querem manter distância?

O ataque covarde ao ônibus que transportava a equipe do Fortaleza revelou um senso comum de profunda discórdia na atitude. E isso gerou uma plena solidariedade com os que foram vitimados. Tal episódio, porém, não justifica uma reação tão incisiva contra o Sport, diante do fato de que os genuinos torcedores não são delinquentes e bárbaros. E, ademais, convenhamos: exercer aquele comportamento absurdo longe do estádio, seja a 7 km dele, ou mesmo, numa parada de ônibus qualquer, no extremo oposto da cancha de jogo, parece-me um delito cabível à segurança pública.

Pelo que meus netos perguntaram e pela resposta que exalta uma punição que não cabe a eles, muito menos para qualquer outra criança ou torcedor verdadeiro, penso que é preciso rever conceitos e decisões. As instituições que arbitraram com tamanho rigor e, até mesmo, cronistas esportivos que pareceram exercer mais suas recolhidas paixões clubistícas, todos carecem olhar para a outra face da moeda. Afinal, é urgente atribuir responsabilidades e desprezar uma minoria que só tem feito mal ao futebol. Para ela, é preciso reservar os rigores que lhes cabem. Ou seja, submetê-los às leis disponíveis, capazes de afastá-los dos estádios e, se forem os casos, do convívio social.

Que para os netos, outras crianças esperançosas e torcedores que fazem valer seu amor pelo Sport, seja garantida a certeza de justiça, com o direito de estar por viver a emoção de frequentar os estádios, com a devida tranquilidade.

*Economista, desportista e colunista desta Folha



-Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

Veja também

OPINIÃO Plano Real: 30 Anos