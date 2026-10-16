Querido amigo Edson

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Receber sua carta foi uma grande alegria e uma emoção especial. Suas palavras me fizeram viajar no tempo e reviver momentos de uma época marcante de nossas vidas, quando compartilhávamos, na Assembleia Legislativa de Pernambuco, não apenas as responsabilidades da vida pública, mas também conversas, ideias, brincadeiras e uma amizade que se consolidou com o passar dos anos.

Você tem razão quando diz que os mandatos passam, os caminhos mudam e a vida nos conduz a novas experiências, mas aquilo que construímos de verdadeiro, permanece. E nossa amizade é uma dessas coisas boas que o tempo não apaga.

Guardo também com muito carinho as lembranças daquele período e, especialmente, a convivência com Sérgio Guerra. Sua capacidade de enxergar a política de maneira tão particular deixaram marcas em todos nós. Mas, como você bem recordou, havia também o Sérgio bem-humorado, que gostava de brincar e tornar nossos encontros ainda mais agradáveis.

Quanto à minha idade e ao meu cabelo preto, confesso que você me fez rir ao trazer essa história de volta! Sérgio tinha mesmo uma curiosidade inesgotável e não perdia uma oportunidade de fazer suas brincadeiras. São recordações assim que nos mostram como os momentos mais simples, vividos ao lado de pessoas especiais, acabam se tornando tesouros da memória.

Nossa viagem a Nova York e Orlando também faz parte dessas boas lembranças. Relembrar aqueles dias é recordar uma época de convivência, descontração e amizade, quando para além dos compromissos políticos, tínhamos a oportunidade de compartilhar a vida.

O tempo passou, cada um seguiu seu caminho, formamos nossas famílias e enfrentamos os desafios que a vida nos trouxe. Hoje compreendo ainda melhor que o maior valor de uma trajetória não está nos cargos ocupados ou nas posições alcançadas, mas nas pessoas que encontramos pelo caminho e nos laços que conseguimos preservar.

Suas palavras sobre minha saúde me tocaram profundamente. A rotina da hemodiálise exige disciplina e adaptação, mas procuro seguir minha caminhada com serenidade, valorizando cada dia e a presença das pessoas que me querem bem. E foi nas sessões da hemodiálise que reencontrei dois grandes amigos, o ex-deputado Manuel Ferreira e o jornalista José Américo. Essa amizade tem nos fortalecido no enfrentamento dos nossos desafios. É apoiando um ao outro que vamos ultrapassando as dificuldades e surpresas que surgem no dia a dia.

Também desejo que você encontre força e tranquilidade para enfrentar suas próprias dificuldades.

Edson, a vida nos ensina que nem sempre podemos escolher os desafios que surgem, mas podemos reconhecer o valor das amizades que nos acompanham. É muito bom saber que , depois de tantos anos, continuamos unidos por lembranças e por um sentimento de estima que não depende da convivência diária para existir.

Agradeço sua carta, suas palavras generosas e a consideração demonstrada por mim.

Quero que saiba que esse carinho é recíproco. Nossa amizade faz parte de uma história que guardo com apreço e que me alegra recordar.

Que Deus continue nos concedendo serenidade, saúde e bons momentos ao lado de nossas famílias. E que não nos faltem oportunidades para conversar, recordar aqueles tempos e dar boas risadas, como fazíamos antigamente.

Com um abraço fraterno e a amizade de sempre.

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