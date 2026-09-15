Quinhentos e dez anos da cana-de-açúcar em Pernambuco

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Pernambuco dá início em setembro de 2026 a sua safra canavieira de número 510, reafirmando mais uma vez sua incrível capacidade de resistir a toda sorte de dificuldades naturais e provocadas, resiliente, continua a despeito de fragilizada, representando não apenas a mais longeva de nossas atividades, mas também imbatível desde priscas eras na geração de emprego e renda para o nosso povo, condição que talvez tenha justificado o reconhecimento do Governador Barbosa Lima em 1895 a inserção da cana-de-açúcar no brasão do estado.

A velha cana-de-açúcar, trazida da Ilha da Madeira, aclimatou-se tão bem em Pernambuco, que em 1516 já fazia açúcar em Itamaracá no engenho "Capitão", conduzido por Pero Capico, administrador colonial português, primeiro governador das "Partes do Brasil", considerado o primeiro capitão de Pernambuco, designado pelo Rei Dom Manuel I, através de alvará Régio para administrar o litoral brasileiro, chegando aqui na armada de Cristóvão Jacques em 1516.

Na sequência do processo canavieiro ancestral, o Donatário Duarte Coelho Pereira funda alguns anos depois nos arredores de Olinda, então sede da capitania, o engenho NSa da Ajuda, cuja condução foi entregue ao seu cunhado Jerônimo de Albuquerque irmão de sua esposa Dona Brites de Albuquerque Pereira de quem minha família descende representando com muito orgulho em linha reta a vigésima geração canavieira dedicada de corpo e alma ao setor sucroalcooleiro.

O tempo passou, mas não passou nossa multissecular vocação para a atividade, sobrevivendo a tudo que se possa imaginar e mais um pouco, guerras, clima, topografia difícil, mas talvez falta de reconhecimento pleno a importância do setor, que longe de pertencer a fulano ou beltrano, é propriedade de Pernambuco e seu povo, pilar de sustentação econômica e social, recomendando aos gestores públicos no plano Federal e Estadual atendimento condizente nos bons e nos maus momentos, lembrando que se em determinados momentos e circunstâncias o setor foi merecedor de críticas, certamente merece correção, pois se foi ou é ruim com cana, muito pior sem ela.

Já tivemos em Pernambuco no auge inicial no século XVII quando a capitania possuía 137 engenhos em 1623, saltando para 150 em 1629, com a invasão holandesa entre 1630 e 1654 culminando com as guerras de resistência o número de engenhos caiu para 109 unidades, na sequência evoluiu por volta de 1710 para a marca de 246 engenhos considerando na contagem áreas vizinhas na Paraíba e Itamaracá.

Mais um salto histórico já considerando a transição dos banguês para as usinas, Pernambuco contabilizou 121 unidades produtoras de açúcar e álcool nos séculos XIX e XX, realizando sua maior safra canavieira no período 1986/1987, com produção de 26 milhões de toneladas de cana, processadas em 42 usinas, Contingente agrícola hoje reduzido para aproximadamente quatorze milhões de toneladas de cana e apenas 13 unidades produtoras em operação, resistindo às complicações políticas, econômicas e sociais dos novos tempos.

Mas vamos pra frente, enfrentando com esperança os problemas do dia a dia, contando com o obstinado esforço das lideranças de classe dos trabalhadores, fornecedores de cana e usinas, bradando com fôlego, que é "terminantemente proibido fechar usinas de açúcar e etanol em Pernambuco", que venha a emblemática safra 2026/2027, avisando ao "El Niño" climático e as autoridades constituídas, que estamos prontos para comemorar nossos quinhentos e dez anos de idade, velho, cansado, mas de cabeça erguida.





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