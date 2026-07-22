Racionalidades financeiras e políticas da reforma tributária

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A Reforma Tributária muda as regras do jogo dos negócios em um ambiente de transição econômica e incertezas políticas. Desaprendendo o antigo sistema tributário e aprendendo o novo que está chegando.

A Reforma Tributária estabelece um novo cenário de decisões financeiras, enquanto o estado se prepara para arrecadar mais com maior eficiência, controle e previsibilidade.

As empresas precisam aprender as novas regras para decidir melhor, ajustando sua gestão para preservar caixa, margens, rentabilidade, competitividade e lucro líquido sustentável.

Uma Transição em Dois Ciclos: evite as Surpresas de Última Hora

Durante 6 anos, a transição ocorrerá em dois ciclos:

Ciclo I (2027–2028): implantação da CBS e do Imposto Seletivo (IS). Neste período, os tributos federais PIS e Cofins são extintos para a entrada da CBS e do IS.

Ciclo II (2029–2032): implementação gradual do IBS e início do split payment a partir de 2029. Nesta etapa, ocorre a substituição dos tributos estadual e municipal (ICMS e ISS) pelo IBS.

Aprendendo o novo que está chegando. Desaprendendo o antigo sistema tributário que está saindo.

Nesse período híbrido, as empresas convivem com dois sistemas fiscais simultâneos, exigindo adaptação operacional, tecnológica e financeira.



Gestão como um centauro

Combina dois sistemas ao mesmo tempo : parte no modelo antigo e parte no novo. Como o mitológico centauro parte cavalo outra parte tronco humano.

A Racionalidade Financeira do Estado

A Reforma Tributária foi concebida para assegurar a neutralidade da arrecadação, aumentar a eficiência arrecadatória e fortalecer os mecanismos de controle e fiscalização.

Esse papel será desempenhado pelos novos tributos sobre o consumo: CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), de competência federal; IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), de competência compartilhada entre estados, Distrito Federal e municípios;

E mais o Imposto Federal o IS (Imposto Seletivo), incidente sobre bens e serviços considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, popularmente conhecido como o 'imposto do pecado'."

Aritmética das alíquotas: o segredo da conta que conta

A soma das alíquotas da CBS e do IBS está estimada em aproximadamente 28%, índice calculado para preservar a neutralidade da arrecadação.

A expectativa é que a alíquota de referência definitiva seja confirmada em outubro.

Deixar a alíquota definitiva para depois das eleições evita que o real tamanho do imposto vire combustível nas campanhas eleitorais, enquanto o governo também recalcula o impacto de todas as exceções nas bondades aprovadas

Importante entender: os Números mágicos da nova carga tributária

Pelas estimativas atuais, essa carga total estimada seria 28%, composta por aproximadamente 9,25% para a CBS (União) e 17,64% para o IBS (estados e municípios), representando uma divisão aproximada de 33% para a União e 67% para estados e municípios. Valores atuais de referência a serem definidos em outubro pela União.



O paradoxo do split payment: o que o governo promete simplificar e facilitar, mas que pode provocar uma tremenda dor de cabeça para as empresas.

Com o sistema do split payment, haverá ampliação da rastreabilidade das operações e o monitoramento em tempo real, o Estado busca arrecadar de forma mais rápida, previsível e eficiente.

O split payment funcionará como um “super pix tributário”, segregando automaticamente os tributos no momento da liquidação financeira. Esse *mecanismo* transformará drasticamente a gestão do fluxo de caixa, do capital de giro e da liquidez diária das empresas.

O governo estima que o split payment aumentará a capacidade de arrecadação dos impostos, uma vez que processará cerca 170 vezes mais documentos transacionais do que o atual sistema do PIX.

A racionalidade nas empresas e negócios. Organização e impacto das decisões financeiras

Evite surpresas de última hora. Prepare-se para o novo cenário. Nos negócios toda decisão tem um impacto financeiro.

A Reforma Tributária impacta todo o sistema de gestão financeira das empresas e negócios. Não é apenas uma decisão contábil no final do mês.



A racionalidade empresarial passa buscar neutralidade econômica e também preservar e até aumentar o caixa, capital de giro, créditos tributários, margens, rentabilidade e competitividade.

Cabe aos empresários e empreendedores preparar suas empresas e negócios para ajustar seus processos de gestão às novas evidências e circunstâncias desse novo contexto tributário e econômico.

Incentivos à mudança de mentalidade

Isso exige decisões mais robustas, transformando riscos em oportunidades e preservando a geração de valor dos negócios e incertezas num forte incentivo à mudança de mentalidade.

Racionalidade política das alterações na Reforma Tributária

O consumo de capital político do presidente eleito.

Qualquer alteração relevante na Reforma Tributária possui um custo político para o executivo federal que envolve a reconstrução de acordos negociados com Congresso, estados, municípios e setores econômicos.

Mudanças em emendas constitucionais ou leis complementares podem reabrir disputas de interesses, exigir novas articulações políticas.

Por isso, a racionalidade política tende a favorecer ajustes pontuais e técnicos, evitando mudanças estruturais.

A reforma acontece em ambiente de incertezas políticas.

A Reforma Tributária impõe a líderes e gestores múltiplas variáveis em mutação política com eleições presidencial e base parlamentar, regulamentações em aberto, alíquotas de referência indefinidas e novos modelos operacionais de arrecadação.

Barreira constitucional e política para adiamento do início da reforma.

O cronograma de transição (com início em 2026/2027) está gravado na emenda constitucional 132/2023. Para adiar a data, seria necessário propor e aprovar uma nova Proposta de Emenda à Constituição (PEC).



Uma PEC exige votação em dois turnos na Câmara e no Senado, com maioria de três quintos dos votos. Exige um custo político.



Infinitas possibilidades diante de uma nova moldura política.

As mudanças de governos nas esferas — federal, estadual — podem criar uma nova moldura política, com novas prioridades, interpretações e correlações de forças capazes de influenciar a implementação, regulamentação e eventuais ajustes das medidas aprovadas.

Assim, a estabilidade da reforma dependerá não apenas do desenho legal, mas também da capacidade dos novos governantes de preservar consensos, administrar conflitos e adaptar sua execução aos novos cenários políticos pós-eleições.

Para as empresas a recomendação é não esperar um adiamento por lei para começar a adaptação de sistemas e cadastros, pois a cobrança e a geração de créditos tributários começarão a rodar no prazo estipulado.

Como Tomar Decisões Robustas frente aos Impactos da Reforma nos Negócios?

A Reforma Tributária não altera apenas impostos: ela redefine as *decisões financeiras e seus impactos sobre o caixa, as margens, a competitividade e a longevidade dos negócios.

Na Reforma Tributária, é "cada um com seu cada um". Cada empresa e negócio sentirão os impactos de forma diferente, e dependerá do Regime Tributário, estrutura de operação, créditos disponíveis, contratos com fornecedores e ERP.

Decidir exige estratégia, isto é, saber o que precisa fazer e não acompanhar as notícias na internet.



Decidir com robustez exige transformar dados em inteligência para mapear cenários e probabilidades de forma realista.

Você sabia que crédito tributário torna-se um ativo financeiro de alta liquidez na Reforma Tributária?

O crédito tributário deixa de ser mera informação contábil e assume o papel de nova moeda financeira para pagar os impostos.

Na aritmética do lucro, cada compra gera créditos e cada venda assume débitos. O imposto efetivo a recolher passa a ser, puramente, a diferença entre os Débitos acumulados e os créditos compensáveis.

Os créditos tributários mal geridos é custo escondido que consome margens e lucro.

A revisão dos cadastros de fornecedores vira uma prioridade urgente desde já na Reforma Tributária.

Quem administra bem seus créditos tributários administra uma nova moeda que reduz o imposto a ser pago preservando o caixa e o tamanho do lucro do negócio.

A Reforma exige um novo designer de negócios

Revisão do modelo de negócio: identificar onde a empresa perde dinheiro ou oportunidade e redesenhar a forma como os produtos e serviços são estruturados como lógica de “gerir é compensar.”



Cada setor será impactado de forma diferente exigindo um novo designer de negócios

A promessa era simplificar, mas a gestão ficou mais complexa. A neutralidade cobrou seu preço com maior impacto no setor de serviços.

Serviços e possibilidade de aumento da carga tributária. Indústria. Diminuição.

No varejo, tributação no destino. Nova competitividade

Serviços: tendência de aumento. Há reduzida compensação de créditos, exigindo IA e modelos flexíveis para dominar a margem.

Indústria: tendência de redução pelo alto nível de compensação de créditos. Impulsiona investimentos e resultados positivos.

Varejo: tendência de redução no destino com nova compensação de créditos na cadeia, redesenhando a logística de entrega.

Não espere um adiamento por lei para começar a adaptação de sistemas e cadastros.

Decidir com robustez exige saber como suas decisões impactam os resultados do seu negócio nessa nova moldura tributária.

Os números não decidem sozinhos. Suas decisões é que formam os números do seu negócio.







* Estrategista financeiro de negócios, professor de Educação Financeira de Negócios, Membro do Conselho Editorial da Revista de Comércio Exterior da FUNCEX.



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