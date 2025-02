Racionalização da biodiversidade da Zona da Mata

A- A+

As terras da Zona da Mata de Pernambuco, antes vegetadas por árvores e fruteiras tropicais nativas, tornaram-se irmãs siamesas da cultura da cana-de-açúcar desde 1534 com o semeio dos primeiros “rebolos” nas terras da Feitoria de Itamaracá, trazidos pelos colonizadores de seus países de origem.



O excelente desenvolvimento vegetativo dos primeiros plantios, motivou essas pessoas, certamente alguns eram produtores de cana e de rapaduras, a ampliar os plantios com o vislumbre em bons negócios futuros com açúcar, que na época era uma especiaria de alto valor nos mercados do velho mundo.



Os primeiros plantios aconteceram em terras próximas das moradas, até porque era necessário a observação diária do desenvolvimento da cultura, e a expansão aconteceu pelas terras vizinhas sem maiores impedimentos, para logo em seguida novas lavouras subirem pelas encostas dos morros.



Como o relevo da Zona da Mata é movimentado e na época tudo no campo era feito pela mão do homem, a preferência das fundações de enxada certamente acontecerem pelas encostas e decorria da facilidade da escavação dos sulcos ser mais fácil nesse extrato de relevo, e para a expansão da cultura, as árvores foram cortadas.



Chãs e várzeas, a primeira pela dificuldade de escavação dos sulcos e acesso difícil e a outra pela necessidade de drenagem, foram deixadas para oportunidades futuras.



Com a vontade dos colonizadores, a disponibilidade de terras e o bom clima, a cultura cresceu tanto que criou o Nordeste Açucareiro (Pernambuco, Alagoas e Bahia) que manteve-se como maior produtor de cana e açúcar do Brasil até o fim da Segunda Guerra Mundial.



O Estado de São Paulo que já impunha domínio sobre o Sudeste e Sul do país e por receio de sofrer desabastecimento de açúcar por perdas nos afundamentos dos navios pelos alemães, solicitou e foi autorizado pelo IAA a expandir seus cultivos, e por estar assentado em grande extensão de terras planas, em 1950 tornou-se o maior produtor nacional.



Tecnicamente Pernambuco perdeu o posto pela limitação do relevo e, principalmente, pelo avanço da mecanização, vez que máquinas agrícolas são equipamentos capazes de executar serviços mais rápido e mais barato que os manuais ou os de tração animal.



Mesmo perdendo a primazia da produção de cana e derivados, Pernambuco convive com as grandes conquistas industriais e científicas acontecidas em suas terras.



O primeiro Engenho Banguê, a primeira Destilaria de Etanol Anidro e a primeira usina do planeta a produzir 1 milhão de sacos de açúcar de 60 kg em uma safra, aconteceram na nossa Zona da Mata.



Adicione-se a isso os ganhos na linha da pesquisa científica. Os primeiros estudos de Calibração de Fósforo e Cobre pelas análises químicas de solo, a primeira identificação da Deficiência de Cobre, e a determinação da dieta para multiplicação do Metharrizium anisoplae no controle biológico da Cigarrinha, foram obtidos por técnicos em pesquisas desenvolvidas no Estado, e esses protagonismos fazem parte de nossa rica história contemporânea.



Mesmo que essas conquistas enriqueçam nossa história, a atividade canavieira do Estado perdeu importância por dificuldades operacionais.



A mecanização de parte ou de toda a cadeia produtiva facilitou os trabalhos de campo e os plantios de canas ultrapassaram fronteiras, e perdemos competitividade em razão da extrema necessidade de mão-de-obra operacional nos cultivos.



Os programas governamentais Funproçucar e Proálcool em épocas próprias incrementaram essas mudanças, inclusive promovendo fugas de empresários e fornecedores de canas para terras mecanizáveis de outros Estados, porquanto a mecanização é prática efetiva na elevação da rentabilidade da atividade.



Mesmo com as dificuldades naturais em tecnificar o campo em decorrência do relevo acidentado, a atividade convive por outro lado, com setores no seu organograma de elevada sofisticação.



No modelo atual de produção, a mão-de-obra é indispensável em 70 % do modus operandi da atividade, e ultimamente a arregimentação de trabalhadores para atender suas necessidades tem sido muito difícil e oneroso.



O AgroCana está fundado em terras de relevo acidentado das Matas Norte e Sul, cerca de 20 % das terras da Mata Sul são mecanizáveis e o dobro na Mata Norte, e nesse cenário, imagina-se que os produtores de cana terão que optar, em reduzir suas áreas de cultivo para operar com equipamentos convencionais e elevar a produtividade, ou desenvolver equipamentos específicos para relevo acidentado.



Buscando fundamentos para discutir o uso de um novo modelo produtivo com utilização de máquinas convencionais em todo seu sistema produtivo, é justo usar como referência a safra 1986/87, maior da história, quando foram colhidas cerca de 26 milhões de toneladas em aproximadamente 450 mil hectares, com produtividade média de 58 t/há. Atualmente são produzidas cerca de 14 milhões de toneladas em cerca de 270.000 ha com produtividade média de 60 t/ha.



A análise fria de desempenho da atividade, avisa que em quase 40 anos a nossa produtividade cresceu apenas 2 t/ha (1%), e isso significa estabilização do setor devido à baixa adoção de tecnologia.

Tentando identificar os empecilhos que impediram o ganho de produtividade, certamente se depara com a dificuldade do uso da tecnologia em ambiente tão primitivo quanto os plantios manuais e com tração animal (plantios de enxada e de bois).



É impossível, operacionalmente, incorporar ao solo corretivos da acidez e fertilizantes nas encostas dos morros, além do que os sulcos escavados com enxadas são rasos, e em razão disso as raízes se concentram na superfície dos solos e as soqueiras ficam expostas às secas estacionais, contribuindo para perdas de produtividade.



Boas produtividades são obtidas em ambientes favoráveis às plantas, e são máquinas que propiciam a aplicação de técnicas e táticas em cultivos modernos, e tudo começa na fundação das lavouras.



Resumidamente é possível instalar boas lavouras de canas adotando-se as seguintes providências:



1ª Providência – Identificar necessidades de correções das deficiências edáficas, climáticas e culturais e estabelecer o programa de produção;



2ª Providência – Instalar lavouras em terras onde é possível usar equipamentos mecânicos para incorporar os corretivos, escavar sulcos profundos para melhor proteger as raízes, aplicar e incorporar fertilizantes ao solo nos prazos específicos para melhorar a eficiência das reações químicas e reduzir as perdas físicas de algumas matérias primas, além de controlar ervas daninhas e pragas ocasionais; e



3ª Providência – Tratar melhor as soqueiras, vez que qualquer melhoria que for obtida nesse estágio de cultivo representa reflexo sobre 85 % na produção da propriedade ou da empresa. É preciso identificar tecnicamente doses econômicas e modo de aplicação dos adubos, controlar pragas e doenças e fundamentalmente abolir secas estacionais com o advento da irrigação. Manter soqueiras bem conduzidas é fator primordial na elevação da produtividade da cana-de-açúcar.



Certamente com adoção de novo modus operandi serão colhidas melhores produções e muito mais barato que o atual modelo, porém as providências elencadas só poderão ser implementadas em terras com declividade inferior a 20 %, só podem ser aplicadas em terras mecanizáveis.



Tentando acomodar a atividade canavieira do Estado em um novo modelo de produção e buscando racionalizar nossa rica biodiversidade, pode-se recorrer a maior safra da história quando cultivou-se 450.000ha, e sabendo-se que em 30 % das nossas terras é possível mecanizar (20 % na Mata Sul e 40 % na Mata Norte), toda a atividade de produção de cana estará assentada em 180.000 ha de canaviais, com o seguinte modelo de produção:



- Renovação anual (15%) ................................................................ 25.000 ha



- Área de Corte (85%) ..................................................................... 155.000 ha



Nesse novo cenário, igualando a produtividade de 90 t/ha já obtida em outros Estados até com recursos naturais inferiores, é perfeitamente possível produzir as mesmas 14 milhões de toneladas de canas por safra.



A racionalização do AgroCana carece da decisão de só plantar cana em terras mecanizáveis, e usar o relevo acidentado para culturas que necessitem de menor trabalho braçal e que conceda renda na entre safra da atividade principal.



A particularidade de conviver com despesas mensais é natural no campo e o setor canavieiro está incluído nesse rol, faturar no máximo em 6 meses e gastar em 12, e certamente a ocupação das terras mais acidentadas com árvores e pastos, promoveria renda para o empreendimento em mais meses de cada ano.



A diversificação cultural já foi implantada em PE há mais de 50 anos, e pelo que se sabe continua sendo adotado por algumas empresas, tais como Faco e Capri, por exemplo, e alguns tradicionais plantadores de cana têm migrado para essas novas atividades, isoladas ou associadas, em razão da baixa rentabilidade dos plantios manuais.



Pernambuco há décadas convive com déficit de proteína bovina no seu cardápio, tanto que o Censo de 2010 confirmou população de 8,8 milhões de habitantes e rebanho bovino de 2,2 milhões animais, e utilizando-se índices nacionais de consumo de carne bovina por habitante (24 kg/habitante/ano) e peso médio de abate na ordem de 240 kg (16@), para atender ao consumo estadual 40% do plantel teria que ser abatido, e esses números tornam o Estado grande importador de proteína bovina. Ressalte-se que a avicultura estadual é tão evoluída que exporta aves e ovos.



Racionalizar cana-de-açúcar em PE pressupõe automatizar as atividades de campo com máquinas e ocupar as terras acidentadas com outras culturas. O nosso passado é muito nobre para ser esquecido e tá na hora do canavicultor se transformar em produtor rural, com a diversificação dos seus cultivos.



Projetar máquinas para operar em condições particulares, além de ser muito caro não atrairá as grandes empresas produtoras de modelos convencionais para assumir o investimento para contingente tão pequeno de canas, cerca de 10 milhões de toneladas anualmente, e certamente o mais racional será elevar a produtividade de cultivos em terras mecanizadas e instalar culturas alternativas nas encostas.



O produtor de cana ainda convive com alguns artifícios que facilitam um pouco seu negócio no Estado, que são ATR mais elevada para compensar os custos de produção e a queima de canaviais para facilitar a colheita, e esses bônus poderão estar com prazo de validade próximo do vencimento, e talvez essa seja a hora de executar mudanças profundas no modus operandi do setor no Estado e se manter na atividade.



A extensão dos cultivos no Estado tem sido reduzida anualmente, e os atuais produtores permanecem buscando estratégias e meios para colher as canas plantadas em relevo superior a 20 % (12°) de declividade, pois até aí as máquinas convencionais performam muito bem; e mesmo conseguindo modelos específicos para colher canas em relevo acidentado, é preciso atentar que a elevação da produtividade em ambiente tão restritivo é tarefa muito mais difícil do que colher o que foi plantado.



A racionalização da biodiversidade, carece da potencialização de todas as atividades rurais, atuais e alternativas, desde os canaviais, aos criatórios de bois e búfalos, formação e ampliação de florestas nativas ou homogêneas, plantio de fruticultura tropical ou ainda outros cultivos, e isso representará a busca efetiva da diversificação cultural, e esse modelo se justifica na formação de renda em mais meses e manutenção do emprego anual. A racionalização da biodiversidade caminha de mãos dadas com a diversificação cultural, e o objetivo dessa união é melhorar renda e o trabalho na Zona da Mata.



O setor primário de Pernambuco já iniciou a diversificação cultural há cinco décadas e cabe agora assumir e implementar sua dinamização, e a cana-de-açúcar, que sempre enfrentou desafios para sobreviver nas dificuldades, deve agora “reduzir seu espaço no ambiente” para continuar mostrando sua força, e a mudança estrutural é necessária para manter sua importância econômica e cultural em um Estado tão rico em ambientes naturais.



* Engenheiro agrônomo.

Veja também