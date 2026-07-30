Racismo na Copa do Mundo de 2026: Messi e a Argentina se calaram

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A maior festa do futebol terminou deixando uma pergunta incômoda. De que vale falar em união entre os povos quando pessoas negras continuam sendo tratadas como se não pertencessem à mesma celebração? Durante algumas semanas, países que quase não conversam dividiram estádios, torcedores cantaram em línguas diferentes e o futebol prometeu aproximar culturas. O racismo na Copa do Mundo de 2026, porém, expôs a enorme distância entre essa imagem bonita e o que aconteceu nas arquibancadas, nas redes sociais e diante do silêncio dos principais personagens do torneio.



Não foram um ou dois episódios isolados. Houve ataques nas arquibancadas, nas redes sociais e em espaços que deveriam representar a festa do futebol. Pessoas negras voltaram a ser comparadas a animais, torcedores africanos relataram agressões e até figuras públicas foram alvo de insultos diante das câmeras. A Copa que prometia unir o mundo terminou mostrando como o racismo continua encontrando espaço até mesmo num evento organizado para celebrar a convivência entre diferentes culturas.

O problema é muito maior do que uma infração cometida por alguém no meio da torcida. Quando o racismo entra numa Copa do Mundo, ele atinge a própria ideia que sustenta o torneio. Não dá para falar em confraternização entre os povos enquanto uma parte desses povos é tratada como inferior. Também não adianta exibir frases contra a discriminação nos telões, lançar campanhas publicitárias e esperar que a partida seguinte faça todo mundo esquecer o que aconteceu.

O caso argentino chamou mais atenção porque os episódios se repetiram e, mesmo assim, não houve uma resposta pública forte da seleção. Torcedores ligados à Argentina foram acusados de atacar pessoas negras durante a campanha, inclusive com insultos e gestos que lembravam macacos. As imagens circularam, as denúncias ganharam repercussão internacional e a FIFA abriu investigações, mas os principais jogadores argentinos não apareceram diante do mundo para dizer que aquele comportamento era inaceitável.

É importante deixar uma coisa clara. Lionel Messi não pode controlar cada pessoa que compra uma camisa da Argentina ou entra num estádio para acompanhar a seleção. Nenhum jogador é responsável por tudo o que uma torcida faz. A responsabilidade começa quando a agressão se torna pública, aparece mais de uma vez e passa a ser praticada em nome das mesmas cores que esses atletas representam. Nesse momento, o ídolo pode fingir que não viu ou deixar claro que o racista não fala por ele.

Até o encerramento da Copa, não apareceu uma condenação pública do elenco argentino com o peso necessário diante do que estava acontecendo. Messi, capitão da equipe, maior jogador da história do país e um dos homens mais conhecidos do planeta, também não usou sua voz para repudiar os ataques de forma clara. Não precisava fazer um discurso longo nem entrar numa discussão partidária. Bastava dizer que quem compara uma pessoa negra a um animal não representa a seleção argentina e não é bem-vindo em sua torcida.

Essa fala não acabaria com o racismo, mas mudaria o recado enviado a milhões de pessoas. O torcedor que admira Messi saberia que seu comportamento foi rejeitado pelo próprio ídolo. A criança negra que acompanhava a Copa veria o capitão argentino reconhecendo sua dignidade. A imprensa teria de discutir o assunto com mais seriedade, os patrocinadores seriam pressionados a se posicionar e a Associação do Futebol Argentino encontraria mais dificuldade para tratar os casos como uma polêmica passageira.

O racismo na Copa do Mundo de 2026 e o peso do silêncio de Messi

O argumento de que Messi é reservado e não gosta de falar sobre política não resolve o problema. Condenar o racismo não é declarar apoio a um governo, partido ou ideologia. Dizer que uma pessoa não pode ser humilhada por causa da cor da pele é o ponto mais básico de qualquer convivência. Quando até isso passa a ser tratado como um assunto político demais para um jogador, a neutralidade vira uma boa desculpa para não incomodar ninguém.

Frantz Fanon ajuda a colocar essa discussão no lugar. Em Pele negra, máscaras brancas, ele afirma que “uma sociedade é racista ou não o é” e critica a tentativa de jogar toda a culpa sobre os chamados setores subalternos, como se as pessoas que ocupam posições de prestígio e poder não tivessem nada a ver com o problema. No futebol, isso significa que o racismo não termina no torcedor que fez o gesto ou gritou a ofensa. Ele alcança a federação, os dirigentes, os treinadores, os jogadores e os grandes ídolos que encontram um microfone aberto para o mundo inteiro.

Quando essas figuras se calam, o agressor ganha espaço para dizer que tudo não passou de brincadeira, provocação ou “folclore do futebol”. A vítima, por outro lado, precisa explicar mais uma vez por que aquilo foi racismo, provar que sofreu e ainda enfrentar quem acha que reclamar estraga a festa. O foco deixa o ataque e vai parar em quem teve coragem de denunciá-lo.

Fanon também escreveu que falar é “existir absolutamente para o outro”. Essa ideia ajuda a entender por que a palavra de um ídolo tem tanta importância. Falar contra o racismo é reconhecer que a vítima existe, que sua dor importa e que ela não deve ficar sozinha enquanto o estádio inteiro se preocupa apenas com o resultado da partida. O silêncio faz o contrário. Ele deixa a pessoa atacada do lado de fora da festa e permite que o espetáculo continue sem olhar para ela.

W.E.B. Du Bois tratou desse mesmo silêncio ao observar que pessoas consideradas cultas e humanas nem sempre repetiam diretamente as calúnias contra os negros, mas permaneciam “inertes, consentindo em silêncio” enquanto outros promoviam a desumanização. Os contextos são diferentes, mas o mecanismo continua reconhecível. Não é preciso gritar a ofensa para ajudar a manter o ambiente em que ela circula. Em muitos casos, basta ter poder para reagir e escolher não fazer nada.

O silêncio de Messi pesa porque sua imagem movimenta uma indústria inteira. Sua palavra vende camisas, chuteiras, bebidas, bancos, jogos e serviços. Milhões de pessoas repetem seus gestos, suas comemorações e até o jeito como ele segura uma taça. Fica difícil aceitar que toda essa influência seja reconhecida quando envolve publicidade, mas desapareça justamente quando poderia ser usada para proteger pessoas atacadas em nome da seleção que ele lidera.

Vinícius Júnior mostrou que o silêncio não é a única escolha

Vinícius Júnior mostrou que um jogador pode fazer outra escolha. Ele não decidiu entrar na luta contra o racismo por vontade própria. O racismo foi atrás dele nos estádios da Espanha, partida após partida, e tentou reduzir sua carreira a insultos e gestos de ódio. Vini poderia ter baixado a cabeça, aceitado as desculpas de sempre e seguido jogando, mas falou, denunciou, cobrou punições e obrigou clubes, federações, autoridades e patrocinadores a saírem do conforto.

A atuação de Vinícius não acabou com o racismo no futebol espanhol nem impediu novos ataques. O que ele conseguiu foi tornar mais difícil fingir que nada estava acontecendo. Cada vez que falou, o problema voltou para o centro da conversa. Cada vez que exigiu uma resposta, deixou claro que a vítima não deveria carregar sozinha o peso de enfrentar toda uma estrutura.

Ninguém está pedindo que Messi se transforme em Vinícius Júnior ou adote o mesmo jeito de falar. São personalidades, histórias e trajetórias diferentes. A comparação serve para mostrar que a fama pode ser usada de duas maneiras. Ela pode funcionar apenas como um escudo que protege o jogador das cobranças ou pode se transformar numa ferramenta capaz de influenciar o comportamento de quem o admira.

No caso argentino, esse posicionamento seria ainda mais importante porque parte da reação aos episódios tentou diminuir a gravidade das denúncias. Em vez de discutir os ataques, muita gente preferiu falar em perseguição contra o país, exagero da imprensa ou brincadeira de arquibancada. Quando autoridades e setores da mídia embarcam nesse discurso, a palavra dos jogadores passa a ter ainda mais força. Eles poderiam quebrar a defesa automática da torcida e dizer que reconhecer o racismo não é atacar a Argentina, mas impedir que o país seja representado por racistas.

A seleção argentina perdeu essa oportunidade. Continuou jogando, comemorando vitórias e publicando imagens de sua campanha sem construir uma resposta pública à altura do que acontecia ao redor dela. Com isso, o torcedor racista continuou se sentindo parte da festa, enquanto as pessoas atingidas receberam a mensagem de que sua dor não seria suficiente para interromper a rotina da equipe.

A situação ganhou um novo peso depois da final contra a Espanha. Alguns jogadores argentinos passaram a ser investigados por atos de violência contra atletas espanhóis após a derrota. Uma coisa não prova a outra, e não há base para dizer que o silêncio diante do racismo provocou a confusão dentro de campo. Os casos são diferentes, mas formam uma sequência muito ruim para uma equipe que terminou a Copa sem demonstrar firmeza quando precisou estabelecer limites.

Fora do gramado, faltou uma reação clara contra torcedores acusados de racismo. Depois da decisão, integrantes da delegação foram apontados como possíveis promotores de violência contra os campeões. As situações não são iguais, mas deixam uma imagem parecida de descontrole e falta de responsabilidade. A seleção que não quis enfrentar o comportamento de parte de sua torcida também terminou a competição sob suspeita por não saber lidar com a derrota.

A FIFA também tem responsabilidade nessa história. Não basta criar campanhas bonitas, espalhar mensagens de união e abrir investigações quando os vídeos já estão circulando pelo mundo. O combate ao racismo no futebol precisa produzir punições, mudanças e cobranças diretas sobre federações e seleções. Quando os maiores astros ficam calados, a entidade também deve perguntar por que sua mensagem não chegou justamente às pessoas com maior poder para fazê-la ser ouvida.

A Copa do Mundo de 2026 não criou o racismo que apareceu durante o torneio. Ela colocou esse racismo diante de bilhões de pessoas e mostrou quem estava disposto a enfrentá-lo. A Espanha levou a taça, a Argentina terminou com o vice-campeonato e o futebol perdeu mais uma oportunidade de provar que sua conversa sobre união vale alguma coisa fora das peças de publicidade.

Messi e seus companheiros poderiam ter transformado episódios vergonhosos numa campanha mundial contra o racismo. Poderiam ter usado a força de seus nomes para dizer que ninguém tem o direito de atacar uma pessoa negra em nome da Argentina. Escolheram não fazer isso, e essa falta de resposta passou a fazer parte da história do torneio.

A derrota na final ficará registrada nas estatísticas. O silêncio de Messi e da seleção argentina diante do racismo na Copa do Mundo de 2026 ficará como uma mancha muito mais difícil de apagar.







* Jornalista, pesquisador e mestrando em Ciências da Religião pela Universidade Católica de Pernambuco.





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