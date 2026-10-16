Raquel Lyra e o despertar do Leão do Norte

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Há homenagens que nascem da admiração pública e se tornam ainda mais sinceras quando acompanhadas de gratidão pessoal. É com esse sentimento que saúdo Raquel Lyra, primeira mulher a governar Pernambuco, agora reeleita para um segundo mandato.

Neta de João Lyra Filho e filha de João Lyra Neto, que foi prefeito de Caruaru, deputado estadual, vice-governador e governador de Pernambuco, Raquel pertence a uma família de presença marcante na vida pública pernambucana. Sua trajetória, entretanto, revela méritos próprios, preparo e determinação.

Formada em Direito, foi delegada da Polícia Federal, procuradora do Estado, eleita deputada estadual por duas vezes e prefeita de Caruaru, também reeleita. Construiu, assim, uma caminhada de responsabilidades crescentes até chegar ao Palácio do Campo das Princesas. Em cada etapa, acumulou experiências que ajudam a compreender os desafios de governar um estado tão diverso quanto o nosso.

Sua história também carrega uma dimensão profundamente humana. Viúva de Fernando Lucena, enfrentou a perda do marido em um momento decisivo de sua caminhada política. À mulher, à mãe e à governante, dirijo meu respeito.

Guardo uma razão especial para lhe ser grato: o convite que me fez para disputar novamente um mandato de deputado. Por problemas de saúde, precisei declinar. Recebi, porém, aquele gesto como uma demonstração de confiança em minha trajetória de médico e homem público. Há reconhecimentos que nos honram mesmo quando já não podemos aceitar os desafios que trazem.

Também me alegra sua amizade com minha irmã, a médica Maria José de Moura Morotó, com meu cunhado Antonio Medeiros Morotó e com minha sobrinha Bianca Moura Morotó médica. Esses vínculos acrescentam afeto à admiração que tenho por sua capacidade, seu carisma e sua disposição para trabalhar por Pernambuco.

Nosso estado tem uma história de coragem, resistência e luta pela liberdade, com participação marcante no enfrentamento ao domínio português. Essa herança exige dos governantes compromisso com o presente e responsabilidade com o futuro.

Sempre desejei ver Pernambuco à altura do nome Leão do Norte. Por vezes, tive a impressão de que aquele leão adormecera, reduzido à mansidão de um gato seresteiro. Vejo em Raquel a disposição de despertá-lo, de devolver confiança aos pernambucanos e de transformar esperança em trabalho.

Como homem que dedicou grande parte da vida ao Sertão do Pajeú, desejo que essa energia alcance todas as regiões, sobretudo quem mais precisa de saúde, educação, segurança, água e oportunidades.

Parabéns, governadora Raquel Lyra. Receba minha homenagem, minha gratidão e meus votos de que seu novo mandato fortaleça a dignidade do nosso povo. Que sua passagem pelo governo deixe às futuras gerações o exemplo de uma mulher que soube honrar a confiança de Pernambuco.

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