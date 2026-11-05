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opinião Reajuste abusivo do plano de saúde: famílias podem recorrer à Justiça para reduzir mensalidades

Famílias que enfrentam aumentos elevados nas mensalidades dos planos de saúde podem ter direito à revisão judicial dos reajustes, à redução dos valores cobrados e à restituição de quantias pagas indevidamente.

O aumento das mensalidades tem comprometido o orçamento de muitas famílias, especialmente daquelas que dependem do plano para tratamentos contínuos, acompanhamento médico de crianças, idosos ou pessoas com doenças crônicas.

Em 2026, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabeleceu o limite de 5,11% para o reajuste anual dos planos individuais e familiares regulamentados. Nos planos coletivos, empresariais ou por adesão, não existe o mesmo teto, mas isso não significa que as operadoras possam aplicar aumentos arbitrários.

O Código de Defesa do Consumidor e a Lei 9.656/1998 oferecem proteção contra cláusulas e cobranças abusivas. Os reajustes devem observar as regras contratuais, os critérios regulatórios e a possibilidade de demonstrar sua justificativa técnica.

O Superior Tribunal de Justiça também reconhece a possibilidade de controle judicial dos reajustes por faixa etária. Nos Temas 952 e 1.016, estabeleceu critérios para sua validade, incluindo previsão contratual, observância das normas regulatórias e ausência de percentuais desarrazoados.

Na prática, quando identificada uma cobrança abusiva, a família pode buscar judicialmente a revisão da mensalidade, a devolução de valores pagos indevidamente e, conforme as circunstâncias, uma decisão liminar para preservar o contrato durante o processo.

Para avaliar essa possibilidade, é importante reunir o contrato, os boletos anteriores e atuais, o histórico de reajustes e as justificativas apresentadas pela operadora.

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