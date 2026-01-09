Reajuste dos planos de saúde: o que esperar para 2026?

A- A+

O início de 2026 traz novamente à tona uma preocupação recorrente dos consumidores brasileiros: o reajuste dos planos de saúde. Diante do cenário econômico, do aumento contínuo dos custos médico-hospitalares e das regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o tema exige atenção redobrada.

Os critérios de reajuste variam de acordo com a modalidade do plano de saúde contratado. Para os planos individuais ou familiares, o reajuste anual é limitado ao índice autorizado pela ANS, aplicado no mês de aniversário do contrato. No ano passado, a Agência fixou o teto em 6,06% para o período compreendido entre maio de 2025 e abril de 2026.

No entanto, para este ano, projeções de mercado apontam um aumento superior ao índice atual, podendo atingir 7,5%. Já para os planos coletivos – empresariais ou por adesão –, não há um teto fixado pela ANS, sendo os percentuais definidos no contrato. Em 2025, o reajuste médio dos planos

empresariais foi de 21,8%.

Estima-se que os reajustes para 2026 permaneçam aplicados na casa

dos dois dígitos. A expectativa para este ano é de continuidade de reajustes relevantes, especialmente para os planos coletivos. Entre os principais fatores que devem influenciar tais aumentos, destacam-se a majoração dos custos médico-hospitalares, a incorporação de novas tecnologias, medicamentos e tratamentos, a inflação do setor de saúde superior à inflação geral e o envelhecimento dos beneficiários.

Ademais, no que tange aos planos individuais e familiares, embora exista fiscalização da ANS, o impacto financeiro ainda pode ser significativo para muitas famílias. Vale ressaltar ainda que, além desse reajuste anual, pode ocorrer o de faixa etária. Ele é aplicado no mês subsequente ao aniversário do beneficiário e tem como justificativa o aumento do risco para a operadora de saúde devido ao avanço da idade do usuário.

O reajuste em comento é permitido até os 59 anos, desde que esteja expressamente previsto no contrato, que observe as normas da ANS e que não seja abusivo. Importante destacar que reajustes desproporcionais, sem critérios claros no contrato ou sem comprovação atuarial podem ser considerados abusivos, sendo passíveis de questionamento via judicial. Além disso, cláusulas ambíguas ou que coloquem o consumidor em desvantagem

excessiva também podem ser objeto de ação judicial.

Logo, é extremamente necessária uma leitura atenta do contrato antes da assinatura.

O consumidor deve observar, principalmente, critérios de reajuste anual e por faixa etária, mas também deve notar outros pontos relevantes, tais como previsão de coparticipação e seus limites, hipóteses de rescisão unilateral, abrangência da cobertura assistencial e exclusões e períodos de

carência.

É incontestável que o cenário para 2026 aponta a necessidade de maior atenção dos consumidores em relação aos reajustes dos planos de saúde.

Portanto, a atuação preventiva e a orientação jurídica especializada continuam sendo fundamentais para a proteção do consumidor em relação aos aumentos e práticas abusivas no setor de saúde suplementar.





