Recife como referência nacional no desenvolvimento de soluções em IA

Recife deu um passo importante rumo à inovação e ao fortalecimento da Inteligência Artificial (IA) com o lançamento do programa AceleraAI, uma iniciativa que une governo, setor acadêmico e produtivo para acelerar o desenvolvimento de tecnologias emergentes. O programa, liderado pela Secretaria de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia, em parceria com a Rede NIT Recife, que hoje conta com 15 instituições de ensino superior, reforça o compromisso da capital pernambucana com a modernização e o avanço tecnológico.

Antes mesmo do AceleraAI, Recife já utilizava IA para tornar os serviços públicos mais acessíveis e eficientes. Soluções como o Conecta Recife, que conta com assistente de voz para interpretação e busca de serviços na carta de serviços, e o GO Recife, que auxilia no preenchimento de dados do currículo do cidadão, demonstram o potencial da tecnologia na inclusão digital. Essas iniciativas são especialmente importantes para pessoas com baixo letramento digital e necessidades especiais, garantindo que todos possam acessar os serviços públicos com autonomia e facilidade. O AceleraAI vem consolidar essas iniciativas e trazer novas estruturas que ampliam e evoluem o uso da IA na gestão pública, potencializando o impacto positivo na vida da população.

Ele também nasce alinhado ao Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA), e tem como principal objetivo fomentar a criação de assistentes, agentes e modelos de IA para diversas áreas, como saúde, educação e administração pública. Além disso, a iniciativa busca tornar o Recife um polo nacional de referência no desenvolvimento de soluções abertas e acessíveis em IA, com metas bem definidas para curto, médio e longo prazo, todas alinhadas às diretrizes do PBIA.

Desta forma, o AceleraAI é um projeto que nasce para impactar não apenas a nossa cidade, mas o Brasil inteiro. Temos objetivos claros e estruturados para garantir que a IA desenvolvida aqui seja responsável, transparente e acessível. No curto prazo, queremos formar 500 estudantes em IA aplicada, além de organizar hackathons e desafios tecnológicos para estimular a inovação dentro das instituições. Em médio prazo, nossa meta é consolidá-lo como um ecossistema colaborativo e aberto, atraindo empresas e órgãos públicos para a adoção das soluções desenvolvidas. Já no longo prazo, queremos que Recife se torne um dos principais centros de referência em IA na América Latina.

A estrutura do programa prevê a criação de um repositório open-source de assistentes de IA, a implementação de uma plataforma colaborativa para compartilhamento de códigos e modelos, além do desenvolvimento de modelos de IA em português, reforçando a soberania tecnológica nacional. Estamos construindo uma base sólida para que o conhecimento gerado aqui possa ser compartilhado e aprimorado continuamente. O AceleraAI é um marco para o desenvolvimento da IA no Brasil e um grande avanço para a nossa comunidade acadêmica e empresarial.

A Faculdade Esuda, uma das instituições coproponentes do programa, terá um papel fundamental na capacitação e no engajamento de estudantes e pesquisadores na iniciativa. Além da capacitação, o programa também prevê a formação de equipes multidisciplinares para trabalhar no aprimoramento de assistentes virtuais e modelos de IA voltados para diferentes setores. Essa abordagem estimula não apenas o aprendizado técnico, mas também o desenvolvimento de competências essenciais, como trabalho em equipe, pensamento crítico e resolução de problemas.

O programa reforça a capacidade da cidade de desenvolver soluções tecnológicas de impacto, promovendo a colaboração entre universidades, empresas e setor público para construir um futuro mais digital e inteligente. Este é um momento de transformação e de grandes oportunidades. O AceleraAI representa um esforço coletivo para tornar a IA mais acessível e integrada à realidade das nossas instituições e empresas. Estamos apenas no começo de uma jornada que trará benefícios duradouros para nossa cidade e para o país.





* Secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia do Recife, servidor público federal do Ministério da Gestão e Inovação e conselheiro da Fundação de Previdência do Serviço Público Federal.



