Recife: o trânsito não pode mais esperar

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O Recife convive, há décadas, com um dos trânsitos mais congestionados e caóticos do Brasil. O que para milhares de cidadãos representa uma rotina exaustiva de perda de tempo e paciência constitui, na realidade, um grave obstáculo ao desenvolvimento econômico e social da capital pernambucana. Mais do que um problema de mobilidade, tornou-se uma questão de saúde pública, qualidade de vida e preservação de vidas humanas.

Com uma área territorial de aproximadamente 220 km², o Recife possui uma frota de cerca de 800 mil veículos emplacados. Quando considerada a circulação de veículos provenientes dos municípios vizinhos, esse contingente pode alcançar números ainda mais expressivos, da ordem de 1,4 milhão. E, embora o crescimento anual da frota seja relativamente moderado, estimado em 2,5%, a infraestrutura viária da cidade já apresenta sinais evidentes de saturação.

As consequências estão diante dos nossos olhos. Nos horários de maior movimento, a velocidade média de circulação cai para aproximadamente 17,5 km/h. Em determinados corredores, o motorista leva mais de quatro minutos para percorrer um único quilômetro. O resultado é uma cidade que desperdiça diariamente milhares de horas de trabalho, combustível, energia e, sobretudo, qualidade de vida.

Esse quadro não decorre exclusivamente do excesso de automóveis. É agravado por deficiências históricas de infraestrutura e pela precariedade do sistema de transporte público metropolitano. A insuficiência de alternativas eficientes, confortáveis e integradas acaba empurrando milhares de cidadãos para o transporte individual, alimentando um círculo vicioso: quanto pior o transporte coletivo, maior a utilização de automóveis; quanto mais automóveis nas ruas, mais lento e ineficiente se torna o trânsito.

A cidade também sofre com a insuficiência de intervenções estruturadoras, como pontes, viadutos, binários e outras soluções capazes de superar os obstáculos impostos por sua geografia urbana.

O metrô, que deveria desempenhar papel estratégico no transporte de passageiros, enfrenta limitações operacionais e recorrentes problemas de manutenção. Ao mesmo tempo, permanece subaproveitado um patrimônio natural que poderia contribuir para a mobilidade: o Rio Capibaribe. Sua utilização como hidrovia urbana, mediante estudos de viabilidade e investimentos adequados, representaria uma alternativa complementar ao transporte terrestre.

Mas o custo dessa imobilidade não se mede apenas em quilômetros de congestionamento. Mede-se, principalmente, em prejuízos econômicos e sociais.

Na engenharia de transportes, o conceito de custo generalizado permite avaliar os impactos dos deslocamentos, considerando não apenas os gastos financeiros, mas também o valor do tempo perdido, o desconforto e outros fatores associados às viagens.

Quando multiplicados por milhares de trabalhadores e milhões de deslocamentos, pequenos atrasos cotidianos transformam-se em perdas econômicas expressivas. Em corredores como a Avenida Agamenon Magalhães, uma das principais artérias da cidade, os congestionamentos representam um desperdício contínuo de produtividade. São horas subtraídas ao trabalho, ao descanso, ao convívio familiar e às atividades que movimentam a economia.

O Recife não perde apenas velocidade. Perde competitividade, produtividade e oportunidades de desenvolvimento.

Entretanto, existe uma consequência ainda mais grave: o elevado número de vítimas do trânsito.

Motociclistas e pedestres figuram entre os grupos mais vulneráveis à violência viária. A convivência entre veículos pesados, automóveis, motocicletas e pedestres, em corredores saturados e frequentemente desordenados, amplia os riscos de acidentes. A imprudência de alguns condutores, associada às deficiências de fiscalização e infraestrutura, transforma deslocamentos cotidianos em situações de perigo.

Por trás das estatísticas existem vidas interrompidas, famílias enlutadas e dramas humanos que nenhuma avaliação econômica consegue dimensionar.

É diante dessa realidade que defendemos a necessidade de uma discussão séria, técnica e desprovida de preconceitos sobre a implantação do sistema de rodízio de veículos no Recife.

Não se trata de apresentar uma solução milagrosa para um problema acumulado ao longo de décadas. Tampouco de substituir os investimentos indispensáveis no transporte coletivo, na recuperação do metrô e na ampliação da infraestrutura viária.

Trata-se de reconhecer que a gravidade da situação exige medidas complementares, capazes de produzir resultados no curto prazo, enquanto as soluções estruturais, necessariamente mais demoradas, são planejadas e executadas.

A proposta não constitui novidade. São Paulo adota há anos um sistema de rodízio que restringe a circulação de determinados veículos nos horários de pico, conforme o último algarismo de suas placas. Cidades europeias, como Roma, Paris e Milão, também recorrem, em diferentes circunstâncias, a mecanismos de restrição à circulação de automóveis.

No Recife, um modelo inspirado na experiência paulistana poderia estabelecer restrições nos períodos de maior congestionamento, distribuídas pelos cinco dias úteis da semana e definidas conforme a numeração final das placas.

Em tese, a medida alcançaria diariamente 20% da frota submetida à restrição. Considerando um universo hipotético de 1,4 milhão de veículos, isso corresponderia a aproximadamente 280 mil veículos potencialmente tirados de circulação

pelo rodízio em cada dia útil.

Naturalmente, a redução efetiva do tráfego dependeria dos horários, das áreas de abrangência, das exceções previstas e do comportamento dos motoristas. Por isso, sua implantação deveria ser precedida de estudos técnicos, simulações de tráfego e avaliação dos impactos econômicos e sociais.

Se bem planejado, o rodízio poderia contribuir para reduzir congestionamentos, melhorar a velocidade de circulação, aumentar a regularidade dos ônibus e diminuir o desperdício de combustível e a emissão de poluentes.

Sua implementação deveria ser acompanhada do fortalecimento do transporte coletivo, de fiscalização eficiente e de mecanismos de avaliação periódica, permitindo corrigir eventuais distorções e evitar que a medida penalize injustamente os cidadãos que dependem do automóvel para trabalhar.

O rodízio, portanto, deve ser concebido como instrumento de gestão da mobilidade, e não como substituto de uma política permanente de transporte público. O que não parece razoável é permanecer indiferente diante de um sistema viário que já não consegue atender satisfatoriamente às necessidades da população.

Uma cidade não pode continuar crescendo economicamente enquanto sua mobilidade permanece paralisada. O Recife precisa recuperar sua capacidade de circulação. Precisa devolver aos trabalhadores o tempo desperdiçado nos congestionamentos, assegurar maior eficiência às atividades econômicas e, acima de tudo, tornar suas ruas e avenidas mais seguras.

A adoção do rodízio merece, portanto, ser examinada com seriedade pelas autoridades municipais e metropolitanas.

Não defendemos sua implantação precipitada. Defendemos a coragem de estudar, debater e experimentar soluções que possam contribuir para enfrentar uma realidade cada vez mais insustentável.

Porque o trânsito não pode continuar determinando os limites do desenvolvimento do Recife. E muito menos colocando em risco a vida de sua população.



* Doutor em Engenharia de Transportes

** Economista



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