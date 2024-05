Reconhecimento facial exige compromisso com a qualidade

A- A+



Conforme o relatório da Market.us, o mercado global de reconhecimento facial poderá atingir quase US$ 20 bilhões até 2032. Não é difícil entender o impacto da tecnologia, extremamente versátil, o recurso pode ser utilizado numa extensa lista de aplicações, desde complexos cenários de segurança e combate à criminalidade até como ferramenta para garantir que clientes tenham uma experiência agradável em estabelecimentos comerciais, hotéis e restaurantes.

Contudo, para garantir que o potencial da tecnologia seja utilizado, é necessário ultrapassar a barreira do entusiasmo e garantir a qualidade do sistema de análise. O uso do reconhecimento facial pode parecer intuitivo, mas estamos tratando de uma inovação complexa que utiliza dados sensíveis - e isso exige garantir que imagens de alta qualidade, compromisso com a cibersegurança, atualizações frequentes e à prova de futuro, pois na velocidade em que a tecnologia evolui, é preciso investir em soluções que não se tornarão obsoletas na seguinte temporada.

O que acontece se a leitura biométrica for afetada por imagens de qualidade duvidosa ou se uma condição de iluminação desafiadora em determinada hora do dia comprometa a visualização? Analíticos de vídeo sem câmeras de videomonitoramento de ponta para imagens nítidas e detalhadas podem ser armadilhas para a segurança e levar a situações de vulnerabilidade ou injustiça.

Outro ponto a considerar é que a cibersegurança deve ser considerada em todas as etapas do processo desde a fabricação. Como inventores da primeira câmera IP do mundo, entendemos bem sobre como dispositivos conectados em rede exigem investimento nas melhores práticas e fornecedores para evitar a invasão de pessoas mal-intencionadas à rede. Todos os componentes precisam apresentar proteção contra-ataques cibernéticos porque qualquer brecha, por menor que seja, representa um risco grande demais.

Os benefícios que o reconhecimento facial traz tanto para as cidades inteligentes quanto para a segurança de estabelecimentos, caixas eletrônicos, data centers, entre outros cenários, justificam o investimento do mercado global de segurança nesta tecnologia, bem como a sua adoção. Porém, o que se deve estabelecer é que para garantir o melhor deste recurso é fundamental o background tecnológico: cumprimento da legislação de proteção de dados, apoio do fabricante em termos de cibersegurança, atualizações de software, facilidade de integração com os restantes sistemas de videovigilância e o serviço pós-venda faz parte de uma solução de reconhecimento facial verdadeiramente eficaz.

*Business Development Manager da Axis Communications

