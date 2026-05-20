Redução da jornada exige redução de impostos

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A discussão sobre a possível adoção da escala cinco por dois — com dois dias de descanso semanal para os trabalhadores — não pode ser feita de maneira demagógica nem unilateral. Se por um lado é legítima a busca por melhores condições de vida, descanso e produtividade para os empregados, por outro é indispensável reconhecer que as empresas brasileiras já operam sob uma das mais pesadas cargas tributárias do mundo emergente. O debate precisa ser equilibrado. E equilíbrio significa admitir que o governo também deve participar do esforço.

O atual governo vem batendo sucessivos recordes de arrecadação, impulsionados tanto pela criação de novos mecanismos tributários quanto pelo aumento da carga efetiva sobre empresas, serviços e consumo. O Estado arrecada cada vez mais, enquanto o setor produtivo convive com juros elevados, insegurança jurídica, burocracia e custos trabalhistas extremamente altos.

No Brasil, o salário de um trabalhador não corresponde ao custo real que ele representa para a empresa. Um empregado que recebe um salário mínimo custa muito mais ao empregador. Sobre a remuneração incidem INSS patronal, FGTS, férias remuneradas acrescidas de um terço constitucional, décimo terceiro salário, contribuições sociais, encargos indiretos e obrigações acessórias. Dependendo do setor econômico e do regime tributário, um trabalhador que recebe um salário mínimo pode custar entre 70% e 100% a mais para a empresa ao longo do ano. Em muitos casos, um salário mínimo próximo de R$ 1.500 transforma-se em um custo mensal superior a R$ 2.500 para o empregador.

Isso significa que qualquer redução de jornada ou ampliação de folgas semanais tende inevitavelmente a elevar o custo operacional das empresas, porque haverá necessidade de novas contratações, reorganização de turnos, pagamento adicional de horas extras ou ampliação da estrutura de pessoal. É exatamente nesse ponto que entra a responsabilidade do governo. Se a sociedade entende que é necessário avançar para modelos de trabalho mais modernos e mais humanos, o Estado não pode transferir integralmente essa conta para quem produz, investe e gera empregos. A contrapartida natural deveria ser a redução da carga tributária incidente sobre a folha de pagamento e sobre o setor de serviços, justamente para compensar os custos adicionais decorrentes da nova jornada.

Não existe geração de empregos sem empresas saudáveis. E não existe crescimento econômico sustentável sem segurança para o empreendedor investir. São as empresas — pequenas, médias e grandes — que efetivamente sustentam a economia real, geram renda, movimentam o comércio e criam oportunidades. O governo, por sua vez, ainda não apresentou um grande projeto nacional de infraestrutura, industrialização ou desenvolvimento capaz de impulsionar fortemente a economia e ampliar a geração de empregos em larga escala. Por isso mesmo, torna-se ainda mais necessário aliviar o peso que recai sobre quem mantém a atividade produtiva funcionando.

A redução de impostos sobre a folha, a simplificação tributária e a diminuição dos encargos trabalhistas deixariam de ser apenas medidas econômicas. Passariam a ser instrumentos de equilíbrio social. Se a jornada será reduzida, o custo adicional não pode recair exclusivamente sobre o empregador. O Estado precisa abrir mão de parte da arrecadação para permitir que a transição aconteça sem destruir empregos, sufocar pequenas empresas ou estimular ainda mais a informalidade. O trabalhador merece mais qualidade de vida. Mas quem gera empregos também precisa de condições para continuar empregando. A justiça social começa com a redução de impostos e até mesmo a extinção de alguns deles para que o dinheiro fique no bolso do trabalhador.



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