Reforma administrativa: corrigir distorções sem punir o servidor

A- A+

A discussão sobre uma nova reforma administrativa voltou à pauta do governo federal e do Congresso Nacional. A proposta pretende ajustar regras do funcionalismo, da forma de ingresso a benefícios como férias prolongadas e promoções automáticas. O objetivo é rever privilégios e estruturar um modelo mais justo e funcional de serviço público. Para funcionar, é preciso planejamento, rigor técnico e respeito a quem já está na carreira.

Um dos pontos mais sensíveis é a abrangência da reforma. No modelo anterior, tentou-se aplicar as novas regras apenas aos futuros servidores. Agora, o governo sinaliza que a proposta pode incluir quem já está na ativa. Embora torne a tramitação mais difícil, é o caminho mais coerente. Manter regras distintas para quem ocupa o mesmo cargo é injusto e viola o princípio da isonomia, isto é, o dever constitucional de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas diferenças. A solução não está em excluir os atuais servidores, mas em estabelecer um cronograma de transição bem definido, que permita adaptação sem rupturas.

Outro ponto controverso é o fim das férias de 60 dias para carreiras como magistrados e membros do Ministério Público. Hoje, esse tipo de benefício não corresponde à realidade da maior parte dos servidores e, principalmente, do setor privado. Reduzir essa diferença aproxima o serviço público de padrões mais justos e proporcionais à realidade da maioria dos trabalhadores.

Também está em debate o sistema de progressão na carreira. A proposta pretende acabar com as promoções automáticas por tempo de serviço e substituí-las por critérios de desempenho. A Constituição já prevê que servidores estáveis podem ser desligados em caso de desempenho insuficiente, desde que isso seja regulamentado por lei. O que se propõe é a aplicação concreta de um mecanismo que já existe no papel e que, quando regulamentado com critérios técnicos claros, pode premiar quem trabalha bem, corrigir falhas e melhorar o serviço ao cidadão.

Mudanças desse tipo geralmente enfrentam resistência jurídica, especialmente por envolverem direito adquirido, possíveis falhas legislativas e riscos de insegurança para quem já está na carreira. Por isso, qualquer mudança precisa vir acompanhada de regras claras, participação dos servidores e atenção técnica desde a elaboração do projeto até sua implementação.

A reforma administrativa pode ser uma oportunidade concreta para reorganizar o serviço público com mais eficiência, justiça e responsabilidade. O que se propõe é a reavaliação de privilégios isolados, o incentivo ao desempenho qualificado e a redução de desigualdades na própria estrutura estatal. Nenhuma mudança será legítima se desconsiderar quem já integra o sistema. Modernizar o Estado exige planejamento técnico, respeito institucional e decisões alinhadas ao interesse público.







___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.

Veja também