Reforma tributária é, cada vez menos, um problema do departamento fiscal

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Durante muito tempo, a Reforma Tributária foi tratada pelas empresas como uma questão essencialmente fiscal. Era preciso entender as novas regras, acompanhar a regulamentação e preparar os sistemas para as mudanças. O problema é que essa leitura já não dá conta do que está acontecendo.

Uma pesquisa da Resenha Company com 80 empresários e executivos C-level mostra que 57,5% ainda estão em fase de diagnóstico e adaptação ou sequer começaram a preparação para a Reforma Tributária do Consumo. O número chama atenção menos pelo atraso em si do que pelo que revela sobre a complexidade da transição.

Entre os principais obstáculos estão justamente aqueles que não se resolvem apenas dentro do departamento fiscal. Para 30% dos entrevistados, acompanhar a regulamentação e interpretar seus impactos é o maior desafio. Outros 25% apontam a adaptação de sistemas e ERPs, enquanto 20% citam o alinhamento entre diferentes áreas da empresa.

Isso acontece porque uma mudança tributária dessa dimensão não termina no cálculo do imposto. Ela chega à formação de preços, às margens, aos contratos, ao fluxo de caixa e às decisões comerciais. Não por acaso, 30% dos empresários esperam impactos sobre custos, margens e políticas de precificação, enquanto 22,5% preveem mudanças no planejamento financeiro e na gestão do caixa.

A questão é que esses efeitos não aparecem de forma isolada. Uma alteração na precificação pode afetar contratos. Uma mudança contratual pode alterar o fluxo de caixa. Um sistema mal parametrizado pode comprometer processos fiscais e financeiros. Quanto mais a empresa demora para enxergar essas conexões, maior tende a ser o esforço para fazer os ajustes depois.

Por isso, qualquer prazo adicional precisa ser entendido como tempo de preparação, e não como tempo para esperar. A regulamentação ainda pode evoluir, mas isso não impede as empresas de mapear impactos, testar sistemas, revisar contratos e construir cenários.

A Reforma Tributária está colocando as empresas diante de uma mudança que atravessa praticamente toda a operação. O desafio, agora, não é apenas descobrir como pagar os novos tributos. É entender como eles vão alterar a forma de fazer negócios. E essa resposta dificilmente virá de uma única área da empresa.







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