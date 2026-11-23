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A CBS está prevista para substituir PIS e Cofins em janeiro de 2027, mas a alíquota de referência ainda não foi definida. O Senado tem até 15 de dezembro para fixá-la, apenas 17 dias antes da mudança. A pressão por adiamento expõe uma questão que o calendário, sozinho, não resolve: empresas e governo terão sistemas, regras e orientações prontos para aplicar o novo modelo?

A dúvida tem fundamento: a adaptação exige mudanças em notas fiscais, softwares de gestão, apuração de créditos e integração entre empresas e fornecedores. Entidades que defendem mais prazo afirmam que o período de testes não permitiu verificar o funcionamento de toda essa estrutura. Em uma cadeia produtiva, a preparação de uma empresa depende também da de seus parceiros.

A Receita Federal tenta reduzir parte desse risco com um programa de conformidade que prevê orientação e correção preventiva, sem punição por erros de contribuintes de boa-fé durante a transição. Também adiou para março de 2027 a exigência de documentos em situações específicas. São medidas úteis, mas não substituem tempo para testar sistemas nem resolvem, por si só, a incerteza sobre os efeitos da alíquota nas operações.

Adiar, por sua vez, também tem custo. Empresas que já investiram para cumprir o cronograma podem ter de rever planos, e uma mudança de última hora prolongaria a incerteza sobre contratos e preços. Depois de anos de discussão, a previsibilidade importa. Mas previsibilidade não significa manter uma data a qualquer preço quando faltam condições operacionais para cumprir as novas regras.

O Congresso deveria avaliar o adiamento com base na prontidão concreta dos sistemas, na publicação das normas e na capacidade de empresas de diferentes portes se adaptarem. Se janeiro for mantido, o governo precisa oferecer ferramentas funcionais e orientação clara desde o início. Se o prazo for transferido, 2027 deve ter metas públicas de preparação e uma data definitiva para a entrada em vigor. Sem esse compromisso, a transição corre o risco de trocar a pressa por mais um período de indefinição.

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