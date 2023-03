Renda domiciliar per capita do brasileiro

A- A+

Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua (Pnad contínua) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. O rendimento é calculado tomando por base o total dos rendimentos domiciliados nominais e o total dos moradores de cada unidade da Federação, considerados tanto os rendimentos do trabalho como de outras fontes, como pensão, aluguel, empregados domésticos, aplicação ou outros serviços. A nível Brasil, o rendimento domiciliar médio, em 2022, é da ordem de R$ 1.625,00, isto é, 18,8% maior que o rendimento médio nacional em 2021 que foi de R$ 1.367,00. Analisando o levantamento por Estado, o primeiro sentimento que nos atinge é o da tristeza. Em seguida, o da revolta. Isto porque, constatamos que Pernambuco junto com a Bahia ocupam o quarto pior rendimento domiciliar com apenas R$ 1.010,00. Pior do que nós e os baianos, estão os maranhenses ocupando a lanterna com míseros R$ 814,00, seguidos pelos alagoanos com R$ 935,00 e os amazonenses, com R$ 965,00. No outro lado da tabela, despontam o Distrito Federal com a melhor média de rendimentos domiciliar com R$ 2.913,00 seguido por São Paulo, com R$ 2.148,00; Rio Grande do Sul, com R$ 2.087,00, Santa Catarina com R$ 2.018,00 e fechando o ranking das cinco melhores: o Rio de Janeiro com R$ 1.971,00. Os dez piores indicadores são de estados que pertencem as regiões NO e NE. Até quando esta situação vai perdurar? Até quando o Brasil como o todo, o Nordeste como região e Pernambuco de um modo especial e o que mais nos interessa, vai permanecer neste quadro miserável de penúria? Estamos de governo novo. O nosso Estado é sempre pioneiro. Pela primeira vez no Brasil, um Estado da federação tem uma governadora e uma vice-governadora, mulheres. Renascem as esperanças. Pode mudar o jeito de administrar. Mas as soluções precisam ser urgentemente, implantadas. Não é somente educação, saúde, infraestrutura e segurança. A governadora Raquel Lyra e a vice-governadora Priscila Krause que adotam um estilo próprio de governar em sintonia e perfeita dualidade tem de partir para os projetos estruturadores. Que estão na finalização da transposição do Rio São Francisco que inclui o Ramal do Agreste para abastecer a região agrestina, a mais pobre de recursos hídricos do Estado; o ramal da Transnordestina para chegar até Suape, seja ele o original ou seja com o novo apelido de Transertaneja alimentando o projeto da Bemisa que explora minérios que implantará o ramal do Piauí até a ilha de Caucaia, no nosso porto; a duplicação da Refinaria; o imprescindível Arco Metropolitano ou o Anel Viário da RMR, ainda que seja a opção mais onerosa para respeitar o meio-ambiente, e vigilância para não perder a Escola dos Sargentos prevista para Araçoiaba/Abreu e Lima/Camaragibe que no vácuo da mudança do governo federal, cidades do eixo do Sul se movimentam para transferir a sede da referida escola, além de projetos menores que vão desde a ocupação de vagas no Porto Digital. Mão de obra qualificada. Alguns falam de mil vagas. Outros, chegam até a cifras de quatro mil vagas que estão disponíveis. Sabe-se que mão de obra qualificada é geradora de mão de obra não qualificada. Tem efeito multiplicador. Nesta hora, tudo é valido para aumentar a nossa renda per capita desde as micros e pequenas empresas que precisam da atenção do governo para o desenvolvimento de suas cadeias produtivas; e, mirar que não podemos perder a paradisíaca turística Noronha. Pernambuco precisa dinamizar sua economia.

*empresário & jornalista [email protected]

Veja também

Pode guardar as panelas (¹)