Representatividade não é enfeite: mulheres negras precisam ocupar os espaços de decisão

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O Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, celebrado em 25 de julho, é um convite à reflexão sobre um desafio que continua atual: transformar representatividade em poder real de decisão.

Ao longo da história, mulheres negras sustentaram comunidades, organizaram movimentos, lideraram processos de resistência e ajudaram a construir o Brasil. De Tereza de Benguela, que comandou o Quilombo do Piolho no século XVIII, a intelectuais como Lélia Gonzalez e lideranças contemporâneas como Marielle Franco e Francia Márquez, há um fio que conecta essas trajetórias: a capacidade de liderar, formular caminhos e transformar realidades.

Apesar disso, a presença de mulheres negras nos espaços onde as decisões são tomadas ainda está muito distante da realidade do país. E essa não é apenas uma questão de representatividade. É uma questão de democracia.

Representatividade sem poder de decisão é apenas uma vitrine. Não basta celebrar mulheres negras em datas simbólicas se, nos espaços onde se definem os investimentos públicos, as prioridades dos governos e o futuro das cidades, elas continuam sendo minoria.

Quando uma mulher negra ocupa um espaço de decisão, ela amplia o olhar sobre as políticas públicas. Chegam à mesa experiências de quem conhece de perto os desafios da escola pública, da mobilidade urbana, da saúde, da geração de oportunidades para a juventude e das desigualdades que atravessam a vida nas periferias. Não porque essas vivências sejam exclusivas das mulheres negras, mas porque elas ainda são pouco representadas nos ambientes onde as escolhas são feitas.

Recife e Pernambuco carregam uma rica tradição de mobilização popular e de lideranças femininas que marcaram nossa história. Mas essa tradição ainda precisa se refletir de forma mais consistente nas estruturas de poder. Quanto mais diversa for a composição desses espaços, mais legítimas tendem a ser as decisões tomadas em nome da sociedade.

Essa transformação também passa pela valorização da educação, pelo fortalecimento das políticas de inclusão e pela criação de oportunidades para que meninas e jovens negras possam enxergar a política, a gestão pública e os espaços de liderança como caminhos possíveis.

A democracia se fortalece quando diferentes experiências de vida participam da construção das soluções coletivas. Isso significa compreender que diversidade não é um gesto simbólico, mas um elemento essencial para a formulação de políticas públicas mais justas, eficientes e conectadas com a realidade da população.

O 25 de julho nos convida a homenagear mulheres que abriram caminhos. Mas a melhor homenagem não está apenas na memória. Está no compromisso permanente de construir instituições onde mulheres negras não sejam exceção, mas parte natural dos espaços de liderança e decisão. Porque representatividade só cumpre seu papel quando vem acompanhada da possibilidade de decidir, transformar e abrir portas.



* Formada em Direito na primeira turma de bolsista da Unicap, ativista social, ex-presidente da União dos Estudantes de Pernambuco e liderança jovem no Recife.



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