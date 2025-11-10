República sequestrada

A- A+

Dedico este artigo ao bravo confrade, Magnitsky blogueiro Magno Martins, por ter revelado em seu PodCast, mais uma vez, a face estarrecedora do mega escândalo do INSS

MONTANHAS DA JAQUEIRA - O guru da seita vermelha disse que ficou estarrecido ao conhecer o relatório sobre a mega operação que resultou na morte de 121 traficantes vítimas da polícia do governador Cláudio Castro. Afirmou que a operação foi desastrosa e houve um massacre. Um parêntese: Está rolando um processo no TSE para cassar o mandato e tornar inelegível por oito anos o governador.

Se eu fosse presidente da República, ou ao menos ministro, ou ao menos governador, ou ao menos prefeito, ou ao menos se eu não fosse um simples Zé Mané, ficaria estarrecido ao ouvir no Magnitsky Podcast de Blog de Magno Martins - Direto de BSB em parceria com a Folha de Pernambuco, palavras do relator da CPMI do Congresso Nacional sobre o assalto bilionário contra os aposentados e pensionistas do INSS: “Se o careca do INSS delatasse, se resolvesse colaborar, a República cairia, não sobraria pedra sobre pedra”.

Disse mais em entrevista ao bloqueio MM que o super meliante continua preso na Papuda. Isto porque a relatoria do caso está nas mãos do ministro André Mendonça, que está comprometido em esclarecer os fatos.

O careca sequestrou a República. Transporta a República na cueca samba-canção. Outro bando sequestrou metade do Tesouro através das emendas do Orçamento. As vestais e falsas vestais deveriam ficar estarrecidas diante da informação de que o infame careca movimentou mais de um bilhão de denários e a partilha do roubo é o preço do seu silêncio.

Li, estarrecido, abismado e perplexo, que o Véio do Pastoril Encarnado esteve presente dia 9 deste mês na 4ª. Cúpula da Comunidade dos Estados Latino-americanos e Caribenhos em apoio à ditadura de Maduro na Venezuela. Aliás, minto. Eu não fiquei estarrecido coisa nenhuma. Já estou ficando velho de saber que o vermelhão criptocomunista apoia o ditador de corpo e alma e denários do BNDES.

Se Zeus quiser o satânico ditador da Venezuela será consumido nas fornalhas do seu próprio inferno. Donald Tramp, gladiador valente, tá de olho nele.

Com um rombo em torno de 6 bilhões de denários, até para ser entregue de graça os Correios são caros. Não serve nem para ser privatizado. Os vermelhos dizem que a culpa é da Internet porque não existem mais cartas de amor. Ama-se e odeia-se pelo WhatsApp. Falir estatais faz parte da estratégia de manutenção de poder da seita vermelha. O Petrolão é o principal exemplo. Foi cumprida a profecia e o Petrolão virou piada de salão, de salão da casa da luz vermelha.

Visões Poéticas -- Saúdo com louvor o livro Poema à linha D’Agua, do poeta Alvacir Raposo, o popular Doutor Fox, lançado dia 5, na APL. Faltei ao lançamento em virtude de estar batendo pernas de volta ao meu aconchego na Serra da Borborema, na pequenina e heroica Parahyba. O Doutor Fox tem visões poéticas nas linhas da vida e nas linhas dos sonhos.



