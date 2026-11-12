Repúdio ao populismo penal

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Confesso que não raro, às vezes, fico a pensar se algumas propostas apresentadas nas casas legislativas são frutos do desconhecimento da nossa história ou apenas têm o intuito de passar a ideia de que estão procurando reverberar o que vem das ruas.

Não é de hoje, e principalmente em ano eleitoral, que se traz para o centro do debate a questão da redução da maioridade penal. Esta costuma ser apresentada como solução para a atenuação da criminalidade em nosso país. Ao invés de o tema ser discutido com acirramento científico, infelizmente, carrega-se pelo campo da espetacularização. Talvez desejar introjetar a ciência, em certos debates, seja querer muito, porque o que vem prevalecendo é o que grande parte dos juristas está chamando de "populismo penal". Aliás, prática populista é o que não falta em Pindorama.

Durante o período no qual o Brasil foi colônia portuguesa, puniam-se crianças. Nas chamadas Ordenações Filipinas, a partir de 1808, a imputação penal era aplicada, inicialmente, aos 7 anos de idade. Lembrando que a medida encontrava fundamentação no Direito Canônico. Embora não fossem alcançadas pela pena capital, eram segregadas juntamente com os adultos. No Código Penal do Brasil Império, que entrou em vigor a partir de 1830, a maioridade penal foi fixada em 14 anos. Salientando que os menores entre 7 e 14 anos podiam sofrer sanções, se comprovados o "discernimento" e a intenção da ilicitude, sendo alocados nas casas de correção até completar 17 anos.

Com a chegada da República e, consequentemente, do Código Penal de 1890, ocorreu a chamada redução da inimputabilidade absoluta para 9 anos. Agora, dos 9 aos 14 anos, o magistrado avaliaria se o menor possuía discernimento, sendo levado a algum estabelecimento disciplinar industrial, ficando até completar 17 anos. Por intermédio da Lei de nº 4.242/1921, juntamente com o Código de Menores (1927), fixou-se a maioridade penal em 18 anos, estabelecendo a seguinte divisão: menores de 14 anos sem processo criminal e os de 14 a 18 recebendo tratamento especial.

O atual Código Penal Brasileiro de 1940 cravou como regra que os menores de 18 anos são considerados inimputáveis, sujeitando-os ao que previamente se encontra estabelecido. Salientando que eles não são alcançados pelo sistema prisional em voga no país. Depois da promulgação da Constituição de 1988 e, logo em seguida, do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), permaneceu a idade de 18 anos, como início para a imputabilidade no âmbito penal. Com efeito, com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, foi introduzida a Doutrina da Proteção Integral, entendendo que os jovens entre 12 e 18 anos, se cometerem atos infracionais, cumprirão medidas socioeducativas.

Antes de se fazer apologia à redução da maioridade penal, talvez seja necessário refletir sobre algumas questões: adolescentes no Brasil são mais vítimas que autores de atos infracionais; é necessário saber diferenciar maioridade penal e responsabilidade penal. Segundo os dados da Unicef, o Brasil aparece como uma das menores da América Latina, pois, enquanto aqui é de 12 anos, no Chile e na Colômbia é 14, no Uruguai, 13, e na Argentina ocorreu redução da responsabilidade penal de 16 para 14, e não da maioridade penal. Dados do Conselho Nacional de Justiça: 2 em cada 10 adolescentes são reincidentes, com relação aos adultos, enquanto 4 em cada 10 retornam ao cárcere. Apenas lembrando que, em 2010, a Dinamarca reduziu a idade penal, porém, em 2012, revogou, pois a reincidência cresceu e a presença nas escolas sofreu grande queda. Portanto, propagar a ideia de que a redução da maioridade penal diminui a criminalidade, não passa de sofisma.

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