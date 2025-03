Reputação e marca são temas para o alto escalão das empresas

A- A+

Em um mundo empresarial cada vez mais competitivo e interconectado, a marca e a reputação corporativa desempenham um papel crucial no sucesso sustentável de uma organização. Não à toa, cada vez mais empresas buscam ter um expert em marca e reputação em seu conselho de administração. Afinal, sua presença pode ser um diferencial estratégico ao trazer uma compreensão aprofundada de como a percepção pública e a identidade da empresa impactam diretamente os resultados financeiros e a confiança dos stakeholders.

É importante frisar que não estamos falando de profissionais de marketing com uma ou outra habilidade específica – seja ela a criação de campanhas publicitárias, as relações com a mídia ou, mesmo, a geração de leads (isto é, oportunidades de negócios com potenciais clientes dentro do perfil alvo). Ainda que sejam habilidades bem-vindas, o que se busca é, sobretudo, a capacidade de enxergar a evolução de marca e reputação no futuro, seja para ampliar vantagens estratégicas ou prevenir crises corporativas. O que se consegue, no presente, com um guardião da clareza, coerência e alinhamento de posicionamento, práticas e valores.



Ao se incutir na malha do tecido corporativo a importância da reputação como um dos ativos intangíveis mais valiosos na formação de valor de uma empresa, as organizações se tornam mais aptas a antecipar riscos potenciais e a implementar medidas preventivas, fortalecendo sua resiliência. Também ganham velocidade para, em um cenário de crise, reagir de forma rápida e eficaz, algo essencial para minimizar danos e restaurar a confiança.

Ao garantir o protagonismo de temas ligados à marca e à reputação no conselho, as empresas também ganham nas frentes de inovação e diferenciação no mercado. Identificando tendências emergentes e jogando luzes sobre oportunidades para um melhor posicionamento, este especialista aporta conhecimento crucial à tomada de decisões que tornem a identidade da marca mais relevante e atraente para o público-alvo. Sua presença é, ainda, um lembrete da necessidade da permanente atenção à construção e alimentação de relacionamentos sólidos e transparentes com clientes, parceiros e a sociedade em geral.

Vale lembrar que o cuidado com marca e reputação corporativa é fundamental para a governança eficaz. Ao assegurar que as práticas de negócios estejam alinhadas com os princípios éticos e de responsabilidade social, as organizações fortalecem sua integridade. Advogando pela transparência e a accountability, elementos essenciais para a construção de uma reputação sólida e duradoura, na cultura organizacional, este elemento ajuda as empresas não apenas a cumprir com as expectativas regulatórias, mas a conquistar a lealdade e o respeito dos seus stakeholders.

Desde a gestão de crises até a inovação e a governança corporativa, é inestimável a contribuição de um expert em marca e reputação no conselho de administração. Em um ambiente empresarial dinâmico e desafiador, investir na solidez da reputação corporativa e no posicionamento único de uma marca é investir no futuro sustentável e próspero da empresa.





* VP de Marketing da Falconi.



Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.



