Residência técnica: a engenharia do futuro

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Em 13 de dezembro de 2002, Decisão Plenária PL-0982/2002 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA), formalizou o mecanismo de Ensino à Distância das profissões do sistema. De lá pra cá, o número de cursos de engenharia civil no País alcançou estratosféricos 9.775, dos quais 8.449 na modalidade à distância e a quantidade de vagas autorizadas passou de 79 milhões. Isso mesmo, 1/3 da população brasileira poderia cursar engenharia civil. Esses dados estão no e-MEC de novembro de 2023.

Em 2025, ou seja, pouco mais de 20 anos desde a autorização do CONFEA, apenas 0,8% dos cursos EaD avaliados alcançaram a nota máxima (5), de acordo com o Enade. Isso significa que menos de 1 estudante de uma amostra de 100, obteve a nota máxima. Isso explica por que apenas 15 em cada 100 alunos de engenharia chegam ao fim do curso. Há desinteresse pela profissão? Sim. Excesso de oferta de mão de obra? Sim. Baixa qualificação? Sim. Excesso de oferta e baixa demanda o resultado são os baixos salários, precarização do emprego, pejotização da contratação, relações indignas de trabalho e por aí vai.

Aqui podemos abrir uma dezena de perguntas, dúvidas, indagações. Como é possível? Isso é verdade? O que houve? Enfim. O que está exposto é a mais pura verdade. São números. Estatísticas. Realidade. O que fazer diante disso?

Nossa resposta é que diante de um quadro como esse, a ABENC/PE desenvolveu uma proposta de Residência Técnica para egressos do curso de engenharia civil, que compreende um programa de seleção de candidatos a partir dos últimos períodos do curso, com 600 horas de trabalho no 1º. ano, contemplando a escolha da área de especialização dentre 3 disponíveis: saneamento, infraestrutura ou edificações, reforço acadêmico e o pagamento de uma bolsa de estágio, com atividades em campo é claro.

Concluída essa etapa segue-se mais 2 anos, agora já como engenheiro, com 800 horas anuais de estudo – 160 horas em sala de aula, laboratório, pesquisa, projeto e 640 horas de campo, obra ou serviço de engenharia. Em parceria com empresas de engenharia que serão responsáveis pelo acolhimento desses residentes, pagamento de bolsas de estudos e avaliação, junto com o corpo de associados da ABENC/PE. Esse esforço envolverá a nossa entidade, uma instituição de ensino pública e gratuita e, empresas de engenharia de projetos, obras e serviços.

O caminho da Residência Técnica para o estudante será uma opção. Às 3.600 horas do curso regular de engenharia serão adicionadas mais 2.200 do estágio e residência. Além disso, haverá a certificação de especialista em uma determinada área do conhecimento. Isso é muito importante.

A empresa contratará aquele profissional já preparado, testado e aprovado na área de atuação, ou, se desejar expandir seus negócios, de igual forma contará com o especialista. Isso é muito importante porque o mercado de engenharia navega ao sabor dos investimentos públicos e privados, as prioridades de governo ou oportunidades de investimento. Assim tem sido os últimos 50 anos. Foi assim no PLANASA – Plano Nacional de Saneamento da década de 1970, os programas rodoviários dos anos 80, o Minha Casa Minha Vida dos últimos 10 anos, enfim.

Por fim, vale destacar o posicionamento do Conselho Federal de Medicina, contrariamente ao nosso CONFEA, que sequer admite a modalidade EaD. Mais ainda, realiza capacitação, avaliação e certificação dos seus futuros profissionais, mais ainda, cobra do MEC posições firmes quanto à avaliação dos cursos de medicina. Resultado: recentemente mais de 110 cursos que correspondem a 1/3 (um terço) do total em todo Brasil foram avaliados, através de provas junto aos seus egressos, obtendo baixíssimas notas 1 e 2.

As consequências desse péssimo desempenho chegaram rápido. Portaria do MEC com a redução de oferta das vagas em 25%, proibição de abertura de novas vagas, exclusão do FIES – programa de financiamento para os estudantes. Com isso, essas instituições de ensino perdem suporte financeiro importantíssimo o que as obriga rever a qualidade de seus cursos. Em Pernambuco 3 instituições foram penalizadas.

É bom lembrar que engenheiros e médicos lidam com as vidas das pessoas.





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