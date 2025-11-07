Responsabilidade fiscal não é cortar o futuro. É garantir que ele exista

A- A+

O Brasil vive um paradoxo que ninguém mais consegue ignorar: todo mundo fala em responsabilidade fiscal, mas ninguém quer discutir corte de gasto — nem redefinição de prioridade. O Orçamento da União se aproxima de R$ 5,2 trilhões, mas sempre que o debate chega na raiz do problema, surgem brechas, exceções, blindagens. O que não se vê é coragem.

Recentemente, o Congresso voltou a caminhar nessa direção: medidas emergenciais para proteger despesas específicas, principalmente na área da Defesa, deixando as regras fiscais de lado. Esse é apenas mais um capítulo de um padrão repetido ao longo dos anos: empurrar o ajuste para depois, fingindo que o Orçamento é infinito. Enquanto isso, a dívida pública já está mais de 20 pontos do PIB acima da média dos países emergentes. E o Banco Central aponta: 88% do PIB acumulado em 12 meses está sendo consumido só com juros. Ou seja: não é uma questão secundária. É o futuro do país sendo drenado, lentamente, por falta de decisão.



E aqui está o ponto central: responsabilidade fiscal não é contra o social. Responsabilidade fiscal é o único caminho para o social existir com força e permanência. Nenhum país avançou em reindustrialização, transição energética, inovação, inteligência artificial, economia verde, sem disciplina orçamentária. Sem controle, não tem financiamento estável. Sem financiamento estável, não tem planejamento. E sem planejamento, não tem prosperidade duradoura. O debate precisa mudar de eixo: não é sobre “cortar por cortar”. É sobre trocar gasto ineficiente por investimento transformador. É sobre escolher. É sobre dizer a verdade. O Brasil precisa de uma reforma fiscal e orçamentária que valha para todos, sem zonas intocáveis. Porque o futuro não vai nascer da criatividade contábil. Vai nascer da coragem. Responsabilidade fiscal não é travar o Brasil. Responsabilidade fiscal é destravar o Brasil.











