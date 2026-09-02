Resultado surpreendente?

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Recentemente, um instituto de pesquisa divulgou alguns dados que, certamente surpreenderam a alguns. Foi perguntado, aos entrevistados, quais eram os maiores problemas existentes no Brasil. O primeiro problema apontado foi a saúde. Provavelmente, é o “calcanhar de Aquiles” que assola o país. Não é de hoje que se têm notícias com relação aos hospitais públicos, onde pessoas vivem amontoadas nas macas pelos corredores dos hospitais, onde, além da demora no atendimento, correm o risco de serem atingidas por desabamento de parte do teto. Algo que, infelizmente, vem-se tornando corriqueiro.

O segundo problema apontado foi a violência. Com certeza, vem sendo o grande desafio das denominadas grandes cidades, onde parece que os governantes perderam a capacidade de coibir o avanço da criminalidade em todas as suas modalidades. As chamadas políticas públicas de combate ao crime se apresentam muito mais com o ranço do populismo do que algo eficaz e, no período eleitoral, é que aparecem, com mais facilidade, propostas “mágicas” para a solução do problema.

Sempre que se fala em apontar problemas que ocorrem no Brasil, a educação nunca deixa de se fazer presente entre as primeiras colocadas. Métodos mirabolantes são apresentados e defendidos muitas vezes sem nenhum rigor científico. Aliás, a ciência é mencionada, não raras vezes, apenas como objeto de retórica. Outro problema apontado na pesquisa foi a corrupção. Essa parece gostar de fazer morada no Brasil.

Entra ano e sai ano e em todas as campanhas eleitorais os candidatos, em sua maioria, se apresentam como paladinos da vida proba. Mas o que parece é que lutar contra a picada da mosca azul é para poucos. E, por fim, e não menos importante, o item mencionado na pesquisa foi a “classe política”. Acontece que, sem ela, grande parte das conquistas que foram alcançadas, ao longo dos séculos, sequer teriam sido ventiladas.

Cabe ao eleitor permanecer atento para escolher seus representantes e não se iludir com os que procuram “realizar serviço” apenas durante o período eleitoral. Afinal, o mandato que lhe fora concedido pelo povo foi para honrá-lo e não para se esconder por trás de uma bandeira seja ela ideológica ou de pano.





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