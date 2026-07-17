Reunião do G-7 em Évian - les - Bains, na França

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Entre 15 a 17 de junho último, aconteceu em Évian - les - Bains, na França, a mais recente reunião do G -7 que congrega as sete maiores economias mundiais. E, convidados. O propósito foi discutir desequilíbrios econômicos globais, minerais críticos, segurança on-line e o Oriente Médio. Tendo a França como anfitriã, não custa lembrar que os demais membros do G -7 são: Alemanha, Canadá, Estado Unidos, Itália, Japão e o Reino Unido. Além do Brasil entre os convidados, constavam Egito, Índia, Kenya, Coreia do Sul, Catar, Ucrânia, Emirados Árabes Unidos e a União Europeia.

Da reunião da cúpula de Evian, restou destacado:

1 - Declarações conjuntas e Diplomacia; 2- Parceria de minerais críticos; 3- Inteligência Artificial e Segurança Infantil; 4- Envolvimento Suíço na Segurança.

A sensação é de que o Grupo do G-7 está perdendo o protagonismo. Era a 52ª reunião do G-7 e pela primeira vez, acontecia pela segunda vez, a nível mundial, na mesma cidade. De forma inusitada, uma repetição. Privilégio para Evian, sediar pela 2ª vez, 23 anos após a primeira vez. São coisas que só acontecem com a França. Seria o it francês?

Mas, se fizermos uma reflexão, há uma percepção de que no mundo atual, não se dá mais uma grande importância ou uma maior dimensão a este tipo de encontro apesar de, em princípio, tratar de temas da maior relevância para o nosso universo. Questão de escala de valores ou de prioridades. O mundo atual se concentra muito mais nos conflitos do Oriente Médio, sobretudo entre Irã versus Israel e Estados Unidos e a desastrada invasão da Ucrânia pela Rússia. É o mundo do petróleo e do gás e da irresponsabilidade sem medir consequências. Daí o cessar-fogo que não prevalece.

A dimensão do Estreito de Ormuz de repercussão mundial. Onde circulam 20% do petróleo que é consumido à nível mundial. É a rota do petróleo e do gás que manda na economia global com reflexos em escala universal. Um terror sem fim. Acordos de Paz que não se impõem e, por consequência, não se mantêm. Devido aos intermináveis conflitos.

A Ucrânia foi um tema de destaque na reunião do G-7. No entanto, a 52ª Reunião teve uma dimensão de enorme magnitude. Temas foram tratados tais como: em Evian, a reunião foi considerada como um encontro da cúpula da convergência e da unidade, a partir do demonstrado apoio à Ucrânia do ponto de vista da liberdade, da soberania e da integridade territorial do solo ucraniano.

O G-7 ainda sinalizou para doenças como o câncer e o ebola, o combate ao tráfico de drogas; a tecnologia digital e a IA; e ainda. o combate ao tráfico de migrantes.

Com certeza, há muitos desafios para o G-7 analisar, enfrentar e propor de forma objetiva e concreta. O mundo exige e cobra das sete maiores economias do Universo.





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