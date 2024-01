Réveillez vous après le Réveillon

A- A+

A vida é de fato algo interessante a se pensar. Para muitos, o ano de 2023 acabou sem deixar saudades, para outros foi um ano de vitória.



Entra ano e sai ano e a vida passa com a retórica de que o vindouro será melhor. O 31 de dezembro é uma data enigmática, traz consigo certa magia e quiçá, um rápido alívio por alguma dor vivida ou também pela sensação de uma energia que emerge e contagia os corações humanos no mundo todo.



Longe de uma retrospectiva, façamos apenas uma reflexão: a vida de uma forma geral, continua exatamente igual como era nos dias que antecederam o último dia do calendário. Só isso! E nada mais. A palavra “Réveillon”, de origem francesa, vem do verbo “réveiller”, que significa acordar. Entretanto, paradoxalmente, para muitos, o acordar para a vida ainda está muito distante de acontecer. É fato.



Vivemos num mundo controverso entre guerra e paz, refugiados em meio ao caos global de fome, seca e desastres naturais, mas ritualmente não deixamos de saborear um delicioso espumante, preferencialmente francês, ao tilintar das taças à meia noite, comemorando a virada para o dia primeiro de janeiro, recheados de promessas para uma vida nova.



Com o olhar agora voltado para o Brasil, logo após as festividades do “Réveillon” de 2023 vejo refletida uma zona de penumbra já no ano de 2024, este que se inicia com a incerteza de novos atentados e ataques à democracia permeando o dia 8 de Janeiro e também aos que o sucedem, diante das recentes e legítimas manifestações expressas nos pronunciamentos dos magistrados Alexandre de Moraes e José Roberto Barroso. Parece-me que agora temos mais uma data importante em nosso calendário, que curiosamente em sua etimologia grego/romano (“calendas”) significava o primeiro dia do mês e a convocação do seu povo para o pronunciamento do pontífice. E quem era o pontífice do fatídico oito de Janeiro de 2023?

Isento da discussão política entre Lula e Bolsonaro, o ocorrido no dia oito de Janeiro passado, foi um exemplo claro do perecimento do direito, houve o risco eminente de uma guerra civil ou de uma tragédia humana. A data agora é marcada definitivamente pela lembrança de atos criminosos, vandalismo e atentado à soberania nacional, quando não houve tempo hábil sequer para que as instituições retomassem o poder em curto prazo. E, na presunção da inocência, discutida amplamente após várias prisões, não cabe a idéia de que haviam idosos, mulheres ou crianças. Ora, se um indivíduo embriagado conduz irresponsavelmente um veículo em velocidade e, ao seu lado estão um idoso ou uma mulher também embriagados, e se, neste devaneio etílico, fatalmente acontece um acidente com causa “mortis”, não cabe a presunção de inocência daqueles últimos, este que é um princípio jurídico de ordem constitucional que deriva obviamente de conquistas civilizacionais seculares. O que tivemos naquela data foi uma marcha liderada por um grupo de criminosos, ou quem sabe, figurativamente falando “o pontífice”, a quem deu a ordem da execução, com a clara intenção de depredar, macular, subtrair, manchar a nação e me arrisco a dizer, quem sabe tomar o poder! Nessa marcha são criminalizados, sim, todos os participes do vandalismo, independente de idade, cor, sexo, pois com a grandiosidade do evento, todos ali sabiam exatamente o que estava de fato premeditado a acontecer!



Com grandes exceções, é claro, o brasileiro tem uma característica que lhe é peculiar: quer viver na Alemanha, desfrutando da qualidade da boa vida do primeiro mundo, mas sem querer ser alemão. Ou seja, reivindica direitos, mas omissos aos seus deveres, e o que é pior: se isentam de suas responsabilidades!



Espero que após as festividades do “réveillon” o povo brasileiro de fato acorde, “réveillez-vous” e apague em definitivo esta triste data marcada em nossa história, vergonhosamente exposta ao mundo.



*Economista - Pós Graduado pela FGV, piloto de aeronaves Airbus A319, A320, A321,A380, LearJet60. Colaborador da Folha de Pernambuco ([email protected])



- Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

Veja também

OPINIÃO Continuidade das Americanas, após fraude contábil e plano de recuperação