Roteiro do Nobel

A- A+

O presidente Trump não levou o prêmio Nobel da paz. Recebeu, como consolação, uma medalha. Oferecida, em gesto patético, por líder venezuelana. Ele tomou o caminho errado. Enlevado pelo poderio militar e econômico de seu país. Chegou a ameaçar o governo dinamarquês. De avançar sobre o território da Groenlândia. Não funcionou. Poderia ter tido êxito, talvez, se tivesse avaliado o roteiro de Barack Obama. Que recebeu o Nobel da paz em 2009. Ou o de Albert Camus (1913-1960). Vencedor do Nobel de literatura de 1957. Por vias diferentes, literatura e paz, ambos ganharam o prêmio. No valor do testemunho pessoal.

Das coisas que distinguem os humanos dos animais, a mais evidente é o instinto moral. De que decorre o senso de cooperação e de compaixão. Distantes, portanto, da indiferença com que os gladiadores glaciais deste século acionam botões sobre o sofrimento alheio. Nos anos de 1950, no pós Segunda Guerra (1939-1945), o escritor Albert Camus sentia frustração pelo sofrimento daquele conflito. Ele disse então: “Esses anos mataram algo em nós. Esse algo é a antiga confiança que o homem tinha em si mesmo. E que o levava a crer que sempre poderia provocar reações humanas em outros homens se falasse na linguagem da humanidade comum”.

Ainda assim, Camus foi ao fundo da alma. E encontrou recursos emocionais que o estimularam a dizer: “Tenho uma visão pessimista do mundo. Mas alimento profundo otimismo pela humanidade”. Ele nunca fundou movimento político algum. Nem governou mediante política de nenhum tipo. Nem ele, nem Platão, por exemplo. O que cada um deles fez, da cordilheira de sua fé, foi imaginar uma cidade do espírito. Uma cidade de ideias e palavras. Que nunca tomaria forma com a matéria-prima da política. Embora pudessem ajudar a prevenir a extinção do que seja humano.

O professor Robert Emmet Meagher, na obra sobre Camus, (Albert Camus y la Crisis de la Humanidad, Editorial Amat, Barcelona, 2022) escreveu: “Se a sabedoria é uma questão de memória, A República, de Platão, e O Homem Revoltado, de Camus, nos recordam nossa humanidade comum e tudo o que devemos a ela” (página 151). A última obra completa de Camus, publicada em 1957, “O Exílio e o Reino”, exerceu sua capacidade de pensar. Aos quarenta e quatro anos de vida, mostrou-se cansado. Dava sinais de desilusão com o ausente humanismo com que sonhara depois da guerra.

A dureza dos fatos o levou a mudar o rumo da perseverante busca de seu ideário. Da procura da felicidade, ele passou a buscar a justiça. A defender os direitos humanos, as pessoas, os mais fracos. O que lhe movia, agora, era menos a paixão e mais a compaixão. Acostumou-se, mas não se resignou ao exílio. Em seus momentos mais silenciosos, como acentua o prof. Meagher, Camus invocava versos de Gerard Manley Hopkins: “Envia chuva a minhas raízes”.

Na história de pobreza pessoal de Camus, está o ritual da hospitalidade. Das civilizações do antigo Mediterrâneo. Entre beduínos do Norte da África e do Oriente Médio. Quando um forasteiro batia à porta, eram-lhe oferecidos banho, roupa, comida e teto. Por três dias. Segundo provérbio escocês, “quem me convida a comer é porque quer que eu viva”. São rituais de acolhimento. Que reconhece o vínculo humano entre os seres. A amizade essencial. Na sua expressão mais pura. E matinal.

Em livro sobre tempos obscuros, a escritora judia Hannah Arendt escreveu o seguinte sobre homens como Camus e pessoas como nós: “Que nos tempos mais obscuros tenhamos direito de esperar algo de iluminação. E que essa iluminação possa provir menos das teorias que da luz incerta, tilintante e débil que alguns homens e mulheres, em suas vidas, derramam sobre seus fazeres”.







___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.



Veja também