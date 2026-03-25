Sábios provérbios de ajuda e reflexão

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Os provérbios desde sempre foram e continuam sendo fontes de ajuda, crítica e reflexão, para conter ou estimular indivíduos e nações, ora colecionando experiências passadas, ora antevendo consequências futuras, caso atitudes não sejam repensadas ou postergadas para momentos mais adequados ou oportunos.



Aos de hoje, de dentro ou de fora de casa os provérbios observam;



“Que o mundo só muda, quando você ou vocês mudam por dentro”, “todo dia é uma nova chance de ser melhor”, “Fazer o Bem é uma forma admirável de viver”.



Aos incautos os sábios provérbios recomendam;



“Quem tem paz não precisa competir”, “Seja luz, mesmo quando o dia estiver nublado”, “Você não precisa ser perfeito para ser incrível”, “Ser bom não é ser fraco, é ser sábio”.



Cuidado! Aos autointitulados donos do mundo;



“O seguro morreu de velho”, “Quem não estima a vida não a merece” (Leonardo da Vinci). “Quem pensa pouco erra muito”, “O verdadeiro líder é um vendedor de esperança”.



Lembrem-se os esquecidos;



“Que o futuro depende do que você faz hoje”, “Nada mudará se você não mudar”.



Será que você pretende ser lembrado como um estadista, ou é um mero candidato ao trono da República, lembrando;



“Que um estadista pensa nas próximas gerações e um populista só pensa nas próximas eleições”, (James Freeman Clarke), “Quanto mais nos elevamos, menores parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar”, “Não se enganem, donos da verdade, “Não ganhem o mundo e perca sua alma, a sabedoria é melhor do que prata e ouro”, (Bob Marley), “Nada é permanente exceto a mudança”, “A calma é um tipo de coragem”, “Que nunca percamos a fé nos recomeços”, “Um sorriso sincero vale mais do que mil palavras”, “Seja gentil com seu processo”, “A vida recompensa quem insiste com amor”, “Onde há amor, sempre há um caminho”.



Prestem atenção!



“Atitude é uma pequena coisa que faz uma enorme diferença”, (Winston Churchill), “Que Deus me defenda dos falsos amigos, que dos verdadeiros inimigos me defendo eu”.

Outrossim, fulano ou fulanos;



“Ame seus inimigos, faça o bem para aqueles que te odeiam, abençoe aqueles que te amaldiçoam, reze por aqueles que te maltratam, se alguém te bater no rosto, ofereça a outra face” (Jesus Cristo — Bíblia Sagrada – Lucas 6:27-29).



Lembrem-se;



“Para destruir meus inimigos basta fazer deles meus amigos”.



Fulanos de tal reciclem a autocrítica, prestem atenção, não se preocupem se as pessoas não gostarem de vocês, talvez elas tenham razões, embora muitas pessoas não gostam nem de si mesmas.



Finalmente, mais um conselho;



“A suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar”, (Sun Tzu). “Derrotar o inimigo em cem batalhas sangrentas, não é a excelência suprema; a excelência suprema consiste em vencer o inimigo sem precisar lutar”, (Sun Tzu).



Fiquem em Paz.









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