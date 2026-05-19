SAFs e o patrimonialismo no futebol

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Por muito tempo, os clubes de futebol se organizaram como associações civis, herança da época em que o futebol ainda era um esporte amador. Com a expansão econômica, veio a transformação dos clubes em empresas, seguindo o exemplo dos gigantes europeus.

Aqui no Brasil, até pouco tempo, esse processo esbarrava em duas dificuldades: a falta de uma forma empresarial adaptada para o futebol; e as vantagens tributárias de que as associações desportivas usufruíam.

O primeiro desafio foi vencido pela Lei da SAF, editada há cinco anos e que criou a Sociedade Anônima de Futebol, baseada em regras de gestão e governança adequadas à realidade econômica do futebol.

O segundo desafio foi superado na recente reforma tributária, ocasião em que o legislador reservou uma tributação diferenciada às SAFs.

Até que, na última quarta-feira (13), a Câmara aprovou o PLP nº 21/2026 que volta a reduzir a tributação das associações desportivas. Caso o texto seja aprovado no Senado, as associações passarão a pagar menos impostos, o que compromete os incentivos à conversão em SAFs — justo quando elas começam a redefinir o futebol brasileiro.

Já são quase 150 SAFs, sendo 7 na Série A (Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Coritiba, Cruzeiro e Vasco da Gama, além do Red Bull Bragantino); 8 na Série B, incluindo o líder São Bernardo; 10 na Série C, quatro delas atualmente no G8; e 22 na Série D.

E estamos falando de SAFs para todos os gostos. Algumas adquiridas por grupos estrangeiros (Bahia, Brusque, Ferroviário-CE). Outras por investidores locais (América-RN, Athletic, Coritiba). Ainda as SAFs assumidas por ex-dirigentes endinheirados (Atlético-MG, Cruzeiro, Novorizontino). E as iniciativas mais coletivas, como a SAF do Maringá-PR e seus aproximadamente 40 torcedores-acionistas, além do Fluminense prestes a criar uma SAF parecida.

Também há os clubes que viraram SAF sem repassá-la para investidores, como América-MG, Atlético-GO e Fortaleza. A associação, nesse caso, permanece titular de 100% das ações da SAF, um modelo que preserva a característica associativa enquanto submete a gestão do futebol a padrões empresariais.

Já dentro das quatro linhas, além dos títulos da Libertadores e do Brasileirão conquistados pelo Botafogo, o Cruzeiro superou três anos na Série B e terminou o último Brasileirão em terceiro lugar. Athletic, Ferroviária-SP e São Bernardo saíram da 2ª divisão estadual para alcançar, em tempo recorde, a Série B. Figueirense, Juventus-SP e Portuguesa são alguns dos clubes tradicionais que enfim ressurgiram. E até mesmo clubes com poucos anos de vida — como Amazonas, Barra-SC e Cuiabá — já competem em alto nível.

É uma pena, portanto, que os deputados tenham cedido às pressões de cartolas que se mobilizaram pela alteração na tributação. Resta agora ao Senado corrigir os excessos e manter os incentivos à profissionalização do futebol brasileiro.







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