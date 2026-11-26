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As salas limpas industriais são ambientes projetados para controlar a concentração de partículas e micro-organismos, além de parâmetros como temperatura, umidade e pressão do ar, reduzindo os riscos de contaminação durante os processos produtivos. Presentes principalmente nas indústrias farmacêutica, alimentícia e hospitalar, essas estruturas exigem condições rigorosas de funcionamento.

Um estudo publicado em agosto de 2026 na revista Energy and Buildings aponta que os sistemas de climatização desses espaços podem consumir até 100 vezes mais energia do que os utilizados em ambientes comerciais de tamanho equivalente. O dado evidencia um dos principais desafios dessas instalações: garantir a qualidade do ambiente sem comprometer a eficiência energética.

Grande parte desse consumo está relacionada à necessidade de manter o ar em constante circulação, filtragem e renovação. A movimentação de pessoas, equipamentos e materiais, assim como a abertura frequente dos acessos, pode provocar trocas de ar e aumentar a demanda dos sistemas de climatização. Essas mesmas movimentações também exigem atenção para evitar a contaminação cruzada, que ocorre quando partículas, micro-organismos ou resíduos passam de uma área para outra.

A importância desses cuidados também aparece em uma carta de advertência emitida pela FDA em setembro de 2025, após uma inspeção realizada entre março e abril daquele ano na indústria farmacêutica. Os fiscais identificaram frestas entre as paredes e o piso de uma área de produção classificada como ISO 5, padrão internacional de limpeza do ar utilizado em ambientes que exigem controle rigoroso de partículas, como os destinados à fabricação de medicamentos estéreis. As aberturas são consideradas irregulares porque permitem a entrada de contaminantes, comprometendo as condições de limpeza exigidas para esses espaços.

Além disso, foi constatada a ausência de monitoramento contínuo adequado da diferença de pressão em relação ao ambiente externo, medida essencial para evitar a entrada de ar de áreas menos controladas. O episódio demonstra como problemas na estrutura física e no acompanhamento das condições ambientais podem comprometer a segurança de processos que exigem alto nível de controle.

Mais do que uma exigência técnica, o controle das salas limpas está diretamente relacionado à capacidade da indústria de manter padrões de qualidade e evitar prejuízos. Uma falha aparentemente pequena pode resultar em produtos comprometidos, interrupções na produção e custos adicionais. Por isso, pensar nesses ambientes desde o planejamento da estrutura, considerando as particularidades de cada atividade, é também uma decisão estratégica para tornar a operação mais confiável e sustentável.



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