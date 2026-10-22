Salvem a Torre do Zeppelin

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Chicago. Numa fria tarde de dezembro, flanava pela calçada da South Michigan Avenue, no lado oposto ao Millennium Park. Ao passar à altura do Art Institute – museu que abriga a maior coleção de pintores impressionistas fora da França, em especial a de Claude Monet –, avistei uma atraente vitrine de pôsteres e acessórios. A provocação subliminar surtiu efeito: resolvi conhecer a loja.

O belíssimo estabelecimento estava repleto de pôsteres, nas paredes e em estantes. Eram imagens magníficas, os melhores exemplos da arte gráfica: Monte Fuji, Japão; Torre Eiffel, Paris; Big-Ben, Londres; Portão de Brandemburgo, Berlim; Pirâmides, Egito; Templo Asteca, México; Torre de Belém, Lisboa; Ponte Golden Gate, San Francisco; Manhattan, Nova York; Praia de Copacabana, Rio de Janeiro; Coliseu, Roma…

Nesse deleite, transitava pelo ambiente, buscando cada vez mais novas imagens, chegando a vasculhar em alguns amontoados de pôsteres. Eis que, surpreendentemente, deparei-me com uma gravura da Torre de Atracação do Zeppelin existente na cidade do Recife. Admirado com aquela representação cultural recifense em uma cidade global e tão distante – no meio-oeste norte-americano, em frente ao vistoso Lago Michigan – comentei o fato com algumas pessoas que estavam próximas. Como sabemos, a Torre do Zeppelin foi construída na Alemanha, exclusivamente para o pouso e a atracação do dirigível LZ-127 Graf Zeppelin, que, pela primeira vez, chegou ao Brasil e à América Latina no dia 22 de maio de 1930 – e, posteriormente, do LZ-129 Hindenburg.

Recife. Outro dia, em uma amena manhã de agosto, trafegando pela Avenida Abdias de Carvalho, à altura da CHESF, no bairro do Bongi, deu-me vontade de fazer uma visita à Torre de Atracação do Zeppelin, instalada no vizinho Campo do Jiquiá, hoje uma área militar. A última vez que estive diante desse memorável equipamento foi em 2015.

Pois bem! Qual não foi a decepção ao ter o acesso negado para rever a antiga estrutura: as visitas estavam suspensas. Além disso, por relatos de pessoas que estavam próximas da entrada, tomei conhecimento da degradação pela qual passava a Torre de Atracação: praticamente abandonada e sem a devida manutenção; corria o risco de terminar em um ferro-velho. Que coisa!

Ora, recifenses, estamos aqui falando da rica história do Zeppelin e de sua ligação com a Cidade Maurícia. Trata-se de um marco da história mundial: a evolução da engenharia e do transporte aéreo, a integração geográfica entre os continentes e as nações, e o desenvolvimento do turismo. Foram muitos os avanços conquistados graças à engenhosidade do alemão Conde Ferdinand Von Zeppelin.

A humanidade sonhou. Um pouco antes de tudo isso, o célebre escritor francês Júlio Verne dera o estalo. Na maturidade, escreveu em uma crônica: “A literatura, como o amor ou a guerra, não exige experiência, mas sim um olhar. [...] Em lugar de fazer meus personagens caminharem, eu os fiz voar. Não foi um capricho: foi uma necessidade. Do ar, o mundo se ordena, se revela, se torna uma narrativa. [...] E suspeito que, no fundo, isso continue sendo a condição humana.”

A cidade do Recife foi privilegiada e substancialmente beneficiada ao ser escolhida como referência e local de pouso do Zeppelin no Continente Sul-Americano. Seu nome e as imagens urbanas correram o mundo. As resenhas escritas e as deslumbrantes fotografias panorâmicas são registros de uma época inesquecível.

Imaginar que a única Torre de Atracação do Zeppelin ainda existente pode desaparecer para sempre beira a insanidade. O que falta para deixar este exemplar da engenharia, da aeronáutica e da memória mundial em plenas condições de se preservar, ficando permanentemente em exposição para pesquisas e visitas públicas?

Se o local em que a Torre se encontra tem limitações e já não comporta mais o equipamento, por que não transferi-lo para um espaço apropriado, onde possa receber visitas, inclusive turísticas? Alternativas não faltam na cidade; cabe estudá-las.

Lembro que, em 2017, visitei, no Forte das Cinco Pontas, a belíssima exposição sobre o Zeppelin, com publicação de livros sobre o tema e objetos da coleção do escultor, restaurador e pesquisador pernambucano Jobson Figueiredo. Ele é reconhecido internacionalmente como o maior colecionador de raridades dos dirigíveis – são milhares deles.

A história e o tempo chamam… Faltam menos de quatro anos para o centenário dessa fantástica relação do Recife com o Zeppelin. Precisamos fazer algo para celebrar. É a oportunidade perfeita para uma ação coletiva da nossa comunidade cultural – especialmente das instituições de preservação do patrimônio histórico –, bem como da Prefeitura do Recife, do Governo do Estado e da iniciativa privada.

Todavia, se não têm condições de fazer nada, pelo menos sejam justos com a querida Torre alemã: ofereçam-na para quem tenha interesse em preservá-la para sempre – em que lugar for.





* Administrador de Empresas (UFPE), escritor, cervantista, cronista - [email protected]



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