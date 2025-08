Sansão amava Dalila e foi sancionado por ela

A- A+

MONTANHAS DA JAQUEIRA — Na Antiguidade Sansão era um juiz dos hebreus e tinha fama de ser dotado de uma força descomunal. Era seu dote divino. Sansão também era um grande pegador de fêmeas do sexo feminino. Naquele tempo só havia dois sexos: as mulheres femininas e os marmanjos masculinos. O sexo biflex, triflex e sexo ambivalente foram inventados pela caterva vermelha como parte da ideologia de gênero.

Dalila era uma mulher do reino dos filisteus. Ela era belíssima, mas também era traíra. Com base numa emenda secreta, o rei dos filisteus fez um contrato milionário com Dalila, sem licitação para desvendar o mistério da força descomunal de Sansão. Depois de um trabalho de espionagem, ela descobriu que a força descomunal de Sansão era um dote divino, provinha de sua formosa cabeleira.

Dalila fez amizade com Sansão no Facebook e mandou uns nudes para ele. Tô a fim de curtir a night com você numa balada, disse a cascavel. Marcaram um encontro numa boate da moda. Dalila chegou com uma túnica transparente e um biquíni cavadão. Sansão contratou um cabeleireiro, que por sinal era gay, para caprichar nas madeixas.

A orquestra tocou a música “Hava nagila!”, alegremo-nos e sejamos felizes! Com muitas doses do destilado de anis na cachola, o casal deitou e rolou na pista dança. Depois a banda tocou a música “Morango do Nordeste” em homenagem ao ilustre visitante: “Estava tão tristonho quando ela apareceu/ seus olhos que fascinam logo me estremeceram / ela é um morango aqui do Nordeste/ com essa mulher Dalila eu vou até pra guerra de Israel na Faixa de Gaza ou no Irã. Ah é amor/ ah é amor/ ”. Sansão ficou emocionado.

Naquela noite depois da balada, Sansão estava cheio de amor para dar a Dalila. Mas ela usava um cinto de castidade. Disse que só revelaria o código-fonte da virgindade depois que estivessem casados de papel passado. Depois da negativa Sansão capotou e foi dormir”.

Quando acordou no dia seguinte, surprise! Passou a mão na cabeça e sentiu que estava careca, como se fosse aquele personagem abominável de BSB. Dalila havia podado sua cabeleira. A traíra escafedeu-se e deixou uma carta: “Os caracóis da sua cabeleireira estavam infestados de piolhos que conspiravam contra a estabilidade democrática do seu teto capilar. Os agentes filisteus farão uma visita de busca e apreensão de piolhos em sua tenda”.

Seduzido e abandonado, Sansão ficou depauperado. Tentou chá de catuaba, mocotó, Biotônico Fontoura, viagra, Red Bull, de nada adiantou. Eu mesmo já fui vítima de uma Dalila que tentou me sancionar e quebrou a cara. Existem traíras até com aparência de Olivia Palito.

Sansão aprendeu a lição:

“O zoio da cobra verde/

Só depois arreparei/

Se tivesse olhado antes/

Não amava quem amei”.*

*Versos tirados do folclore nordestino e colados na música de um ex-compositor baiano como se fossem dele sem informar a fonte.







