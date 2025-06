Santo da Internet? Carlo Acutis e o poder de evangelizar on-line

A- A+

No universo digital, onde likes e seguidores dominam a atenção de milhões, é possível viver a fé com autenticidade? A história de Carlo Acutis mostra que sim. Adolescente, apaixonado por tecnologia e profundamente enraizado em valores cristãos, Carlo transformou a internet em um campo fértil para evangelização. Com apenas 15 anos, desenvolveu um site sobre milagres eucarísticos, provando que a fé e a tecnologia podem — e devem — caminhar juntas.

Carlo é hoje um ícone que fala diretamente à juventude da era digital. Em meio aos desafios enfrentados por muitos jovens — como a busca por identidade, o uso excessivo das redes e a solidão mesmo em meio à hiperconectividade —, ele aponta uma direção: usar a tecnologia com propósito. Em vez de se perder no mundo virtual, ele o habitou com sentido. Ao invés de buscar fama, apontou para Deus.

Diante desses dilemas cotidianos da juventude, o exemplo de Carlo ilumina um estilo de vida equilibrado, no qual a fé não é excluída da realidade digital, mas se torna também o seu fundamento. É urgente ensinar que redes sociais não são inimigas da espiritualidade. Com discernimento e valores sólidos, essas plataformas podem ser pontes de esperança.

Carlo nos inspira a ser “influenciadores do bem”, com coragem, fé e criatividade. E você, como tem usado seu celular?





