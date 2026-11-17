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Aproxima-se a Festa da Imaculada Conceição, que completará cento e vinte e dois anos no próximo dia 08 de dezembro de 2026, no Morro da Conceição, em Casa Amarela, zona norte do Recife.



Multidões de fiéis acorrem ao Morro todos os anos, num espetáculo de romarias de fé e devoção, dirigindo-se a religiosa gente, a qualquer hora, à monumental imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, vinda da França, em 1904, com vestes em tons azul e branco, com mais de três metros de altura, situada na parte mais alta do Morro, que abriga o santuário dedicado à Virgem Maria, com as estruturas restauradas para acolher os cristãos devido ao não muito distante trágico desabamento do teto (08.2024), e entregue aos devotos com segurança para que, naquele ambiente de paz e de intensa sacralidade, possam pagar promessas, seguir em procissões, elevar preces, súplicas e agradecimentos pelas graças alcançadas sob a crença na intercessão miraculosa, em suas existências, da Santa Maria Imaculada, Mãe de Jesus, a “Cheia de Graça”, a serva do Senhor a quem “todas as gerações proclamarão bem-aventurada” (Lc.1: 28).



Manifestações de alegria dos católicos e turistas que sobem ao santuário também se estendem aos entretenimentos seculares que a todos sinalizam nas proximidades do monumento consagrado à Virgem, qual catedral a céu aberto, convergindo, em uma mesma localidade, a espiritualidade e devoção marianas e os atrativos mundanos que agradam a muitos fiéis, como as músicas populares, as comidas típicas, e venda de lembranças votivas à Santa e à Festa, que detém o título de Patrimônio Cultural Imaterial do Estado de Pernambuco, e, também, do Município do Recife.



Tudo retrata a fé dos peregrinos Naquela que, segundo o dogma proclamado, em 08.12.1854, pelo Papa Pio IX - Bula Ineffabilis Deus -, assim como Maria deu à luz ao Messias sem as manchas do pecado original, também Ela mesma foi concebida - Conceição - por intermédio da graça e privilégio divinos de ser gerada sem mácula carnal - Imaculada.



Em meio à atmosfera mística do Morro, repleta de simbologias de religiosidade, dos encantos da cidade vista daquela altura, das cotidianas lutas do seu povo por dias melhores, e das alegrias que movem suas vidas, recordemos a notável canção “Ave-Maria no Morro”, composta por Herivelto Martins, em 1942, interpretada por grandes nomes da música brasileira, nas vozes de Pery Ribeiro, Ângela Maria, Agnaldo Rayol, Elza Soares, entre outros, autêntica ode à paz, à esperança e à verdadeira felicidade da gente simples que mora “pertinho do céu”: “Barracão, de zinco, sem telhado, sem pintura/ Lá no morro, barracão é bangalô.// Lá não existe felicidade de arranha-céu/ Pois quem mora lá no morro já vive pertinho do céu//Tem alvorada, tem passarada/ Alvorecer// Sinfonia de pardais, anunciando o anoitecer// E o morro inteiro, no fim do dia/Reza uma prece, Ave Maria// E o morro inteiro, no fim do dia/ Reza uma prece, Ave Maria// E, quando o morro escurece/Eleva a Deus uma prece:/Ave Maria!/Ave Maria!”.



Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós!

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