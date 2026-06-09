São João sem milhão: o limite entre a tradição e o gasto público

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O dispêndio de mais de R$ 100 mil em um show de poucas horas revela uma grave inversão de prioridades do poder público, especialmente diante da carência de infraestrutura básica, como saúde, saneamento e transporte. Essa prática fere frontalmente os princípios da moralidade e da eficiência administrativa, visto que o investimento em cultura e lazer jamais deve se sobrepor à promoção da dignidade humana.

O excesso de gastos públicos com cachês de artistas comerciais no São João é insustentável. O investimento da Fundação de Cultura de Caruaru estimado em R$ 40 milhões reflete uma disparidade preocupante na aplicação do dinheiro público. Enquanto apenas seis atrações - incluindo cachês milionários como o de Wesley Safadão - abocanham a maior parte do orçamento, sendo a essência tradicional do forró deixada de lado. Sob a bravata de que fomentam a economia local, muitos gestores aproveitam para esbanjar o dinheiro do contribuinte em festas e eventos. Falta espaço para a poesia e o talento de mestres consagrados como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Zé Dantas e Humberto Teixeira, entre outros. Pagar fortunas por shows que desvirtuam a tradição não passa de desperdício e desrespeito à verdadeira identidade cultural da nossa festa.



A remuneração básica de R$ 5.000,00 por uma jornada de 200 horas mensais na rede estadual de Pernambuco ilustra o profundo contraste socioeconômico diante do empenho de R$ 40 milhões. Para dimensão comparativa, esse montante seria suficiente para custear integralmente os salários de 22 docentes por três décadas.



As festas juninas deveriam se autofinanciar por meio de parcerias com a iniciativa privada e venda de ingressos para áreas vips ou camarotes, garantindo alívio aos cofres públicos. Além do peso financeiro, o modelo atual ameaça a alma do São João. Substituir os trios de forró, as quadrilhas e os talentos locais por megashows afasta o evento de suas raízes, transformando uma genuína manifestação da cultura nordestina em um mero festival de ostentação. O pagamento de cachês exorbitantes em cidades com graves deficiências na saúde e educação não apenas compromete os cofres públicos, mas também desvirtua o sentido original das festas populares e marginaliza os talentos locais.



Enquanto o modelo norte-americano de fomento à cultura apoia-se fortemente na renúncia fiscal - incentivando corporações e doadores a financiarem entidades sem fins lucrativos -, o Brasil lida com recorrentes falhas na gestão de recursos diretos. Tal cenário é agravado por contratações artísticas que oneram excessivamente os cofres estaduais e municipais. Diante dessa conjuntura, faz-se urgente a intervenção do Poder Legislativo estadual por meio de um projeto de lei que institua tetos claros para gastos com shows e eventos, garantindo, assim, o equilíbrio entre o acesso universal à arte e a responsabilidade fiscal.

Se os gestores públicos brasileiros adotassem o princípio de W. Edwards Deming - “Em Deus nós confiamos; todos os outros tragam dados” -, o Brasil daria um salto de desenvolvimento. A integração da ciência de dados nas políticas públicas seria a chave para erradicar a desigualdade e transformar o país em um modelo de eficiência.

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