Sarlatán (1)

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A história foi contada pelo meu pai, motivo mais que suficiente para classificá-la como verdadeira. A sua primeira filha (minha meia-irmã) estava com os olhos inflamados. Faziam compressas com água morna ou gelada, colocavam colírios, rodelas de pepino, baba de babosa, chá de camomila etc.

A vizinha do lado se ofereceu e foi chamar Dona Fulaninha, curandeira que – diziam - ressuscitava defuntos. A dita cuja chegou, olhou de cima para baixo e de baixo para cima e pediu que trouxessem bosta de cavalo fresca (descomida recentemente) para aplicar sobre os olhos da garota. Meu pai disse um “não!” veemente. A curandeira “botou o rabo entre as pernas” e se foi. Depois de alguns dias, minha irmã passou a enxergar normalmente.

Lembrei do fato - estava no “arquivo morto” da minha cachola - ao ver o filme O Charlatão, da diretora polonesa Agnieszka Holland, baseado na história de Jan Mikolásek, um herbalista que ficou famoso por obter curas milagrosas para seus pacientes. Não era médico e salvou centenas (talvez milhares) de vidas usando poções à base de ervas associadas à fé dos pacientes. O personagem realmente existiu na região que hoje chamamos de República Tcheca. Afirmou ter tratado cinco milhões de pessoas, prescrevendo chás ou pomadas de ervas, sem o uso de qualquer aparelho ou equipamento. A doença era descoberta pela observação, a olho nu, da urina do paciente.

Seus primeiros pacientes foram os familiares; tratou a irmã, que estava prestes a ter uma das pernas amputada e foi curada após a aplicação de ervas preparadas pelo irmão. Atendeu pobres e ricos, plebeus e nobres. Ficou rico. Seus problemas começaram quando o dirigente Antonín Zápotocký morreu, agravados pelo fato de Mikolásek se dizer católico num país ateu. O trabalho da diretora é bom, embora este escrevente tenha ficado com a impressão de que Dona Agnieszka exagerou na dose ao misturar realidade com ficção, possivelmente em porções desproporcionais.

Nada contra benzedeiros ou curandeiros. Sabemos que os irmãozinhos da Amazônia usam a herbologia e a fitoterapia na cura de alguns males. À exceção desses casos, a casa informa que o charlatanismo na área continua. Para piorar, há personagens criados por IA - Vó Xayomi, Dona Odete, Vovó Mei Lin Chen etc.- que oferecem receitas e chás milagrosos para cura de diabetes, colesterol alto, queda de cabelo, gordura no fígado, reumatismo etc. Não estou inventando, e é só o começo. São os primeiros ataques da IA contra a inteligência humana. Logo estarão à venda grãos desidratados do iceberg que bateu no Titanic - que vão resolver o problema da infertilidade. Para encerrar, tomo emprestado o que já foi dito: todo mundo tem algo a esconder, exceto eu e meu macaco (2)



(1) “Charlatão”, em tcheco.

(2) Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey, John Lennon.





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