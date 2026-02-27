Se quiseres fazer Deus rir, conte seus planos

A- A+

O maior medo de um político é como um rio que entra no mar.

Depois de caminhar tanto entre cumes, penhascos, florestas, desertos áridos, pequenas e grandes comunidades, ele entra na vastidão do oceano.

Sabe que já não pode voltar, é impossível na existência, quantos amigos deixou para trás, quantas pessoas que já não conta mais, mas algo é preciso que permanece intacto: sua determinação inegociável de ser você, com todos defeitos e virtudes que Deus te deu, e, se sua contabilidade de vida for positiva, principalmente em construir o bem, os defeitos danosos desaparecerão, como as águas do rio que correm sobre seu leito a caminho do mar, arrastando e destruindo obras mal feitas, gritos histéricos, sonhos perdidos, porque todas as escolhas implicam em perdas no caminho do mar, mas que se calam na imensidão de uma linda (pura) e determinada jornada, porque assim é o Deus de Spinosa.

Ele não se perderá na imensidão do oceano, mas necessita ter coragem de transformar-se num mar de águas calmas e tranquilas, num bioma sem igual de fartura em vidas vegetais, orgânicas e minerais.

Mas nada disso estará em paz se sua alma não se prestar a servidão humana. Seu legado é o que você se deu. Não importa quantas pessoas você amou, que chorou e se perdeu, se nada disso existisse, é porque você não existiu. A vida só se dá pra quem amou, pra quem viveu, pra quem chorou, já dizia o poeta.

Acredito nas minhas convicções, não as vejo como utópicas, se baseiam em estudos científicos e empíricos.

Vivemos mais um momento crucial da vida político/social no mundo. Tenho uma cultura de segurador, onde o prêmio de seguros tem como ortodoxia a manutenção da vida econômica e sem ela, hoje, os que a possuem em abundância sua autossuficiência econômica, ao mesmo tempo, carecem de servidão humana. Usam a força de suas armas para impor o terror, a insegurança, a discórdia e o medo em nosso planeta. Do Kremlin a Casa Branca, acredito até que ambos, no fundo, se confundem como inimigos da liberdade.

Como um observador atento, vejo que algo não se possa mais represar . Sou um estudioso recorrente desse assunto, tenho que insistir que algo se torna imperioso e inexorável no mundo de hoje: a revolução digital.

Alvin Tofller previa isso há sessenta anos quando escreveu o bestseller “ O choque do futuro”.

As grandes nações vivem em berço esplêndido, com sua complexidade de leis e tarifas que sufocam o mundo.

Hoje, temos uma ESCOLHA para nos libertar: a simplificação tributária, uma revolução sem armas. Nisso eu acredito. Não precisa aumentar tributos ou impostos, mas equacioná-los onde todos paguem de maneira simples e prática. Que acabem os impostos declaratórios, como IVA, CBS e outras siglas tantas que tornam nossas vidas um verdadeiro manicômio tributário.

Para exemplificar o que falo, basta dizer que, em dados cientificamente estudados e apurados, o nosso país tem uma movimentação financeira anual e incontestável em cerca de 100 trilhões de reais. Se aplicarmos 3% do que movimentamos, é mais do que recolhemos (dados do Banco Central) 2,9 trilhões no ano de 2025, excluindo 11 tributos (IPI, IOF, ITR, CONFINS , CSLL, Contribuições previdenciárias, Sistema S e, o nunca instituído, IGF), para não se fazer o que fizeram hoje as grandes furtunas da Califórnia, migrarem para a Flórida. Assim insisti e continuo insistindo com grandes amigos e economistas. Propusemos a Emenda 2/2019 com a criação do IUF (imposto único federal), numa simplificação radical, dentro da revolução digital premunido por Tofller, numa simples alteração da base tributária , onde democraticamente todos contribuem e, consequentemente, todos contribuirão de maneira infinitamente menor.

Como a proposta é garantir que o IUF seja simetricamente o suficiente para repor as perdas de arrecadação, decorrente da substituição desses 11 tributos em um só, numa alíquota de 1,50% em cada lado das transações nas contas correntes nos bancos. Saímos de um sistema lento, oneroso, ineficiente e desigual. Transportado do mundo filosófico, metafórico para o mundo objetivo diante dessa proposta da simplificação radical. Ela implicará numa modernização adequada ao mundo digital, onde as grandes potências se acham confortáveis com o terceiro mundo a seus pés.

Passaremos a frente na universalização do tributo e combate à evasão, o respeito como uma nação democrática, ao princípio federativo será preservado; com desburocratização sem igual e a segurança tributária, reduziremos drasticamente o nosso contencioso.

Nosso maior desejo agora é apelar à imprensa livre do meu país, à nossa ideia e à nossa honestidade de propósito. É como o peito materno, incutir o seu DNA através do leite divino da mãe, nenhum negacionismo haverá de contrapor o milagre da nova vida econômica.

Fiquem certos, nada nos afastará de nossa determinação, nem lobistas protecionistas arcaicos, emendas parlamentares, partidos fisiologistas e corruptos de toda espécie.

Antes do discurso, vem o homem.

Volto ou termino minha vida política em último suspiro de amor pelas coisas em que acredito.

