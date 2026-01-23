"Se você não está à mesa, está no cardápio"

A- A+

O pronunciamento do primeiro-ministro canadense Mark Carney em Davos 2026 marca um divisor de águas na forma como as democracias encaram a nova desordem geopolítica. Em ambiente preso à retórica da "ordem internacional baseada em regras", Carney afirmou o óbvio incômodo: essa ordem está morta, substituída por cenário de poder bruto e coerção econômica, no qual tarifas, cadeias de suprimento e infraestrutura são usadas como armas.

Ao qualificar o momento como "ruptura" – não transição – Carney rompe com o discurso escapista. Sua análise ganha relevância diante de Trump, cuja política externa acelerou a instrumentalização da interdependência econômica. O discurso atinge seu ápice quando destaca que: "Se você não está sentado à mesa, você está no cardápio". Recado às potências médias – Canadá, Brasil, Índia – lembrando que neutralidade passiva equivale à vulnerabilidade estratégica. Quem não se organiza para influenciar as regras torna-se objeto de decisões alheias, reduzido a fornecedor de commodities ou peça descartável.

Essa frase contém alerta que transcende a geopolítica e ressoa no plano doméstico: aplica-se igualmente aos cidadãos diante do processo eleitoral. Quem não participa ativamente das eleições, quem não se dispõe a aprofundar conhecimento sobre candidatos e suas propostas, quem abdica de escolher seus representantes com critério, acaba servido no cardápio das decisões alheias. A abstenção ou o voto desinformado delegam a outros o poder de definir prioridades nacionais, políticas fiscais e inserção internacional. Depois, não cabe reclamar das consequências.

Para o Brasil, o alerta tem dupla urgência. Como nona economia global e detentor de ativos estratégicos, não podemos nos dar ao luxo da passividade externa. Mas enquanto o Canadá investe fortemente em capacidade estratégica, o Brasil enfrenta paradoxo paralisante: precisa construir poder de barganha internacional quando suas finanças públicas estão em trajetória insustentável.

O gasto público federal brasileiro encontra-se em trajetória de alta real, com crescimento das despesas sistematicamente acima da arrecadação. Esse descompasso explica a recorrência de déficits e o desequilíbrio crônico das contas. Enquanto potências médias utilizam capacidade fiscal para investimentos estratégicos em defesa, tecnologia e infraestrutura crítica, o Brasil vê sua margem fiscal consumida por despesas obrigatórias e endividamento.

A mensagem do primeiro-ministro canadense é cristalina: só economias que investem em capacidade produtiva, inovação e defesa conseguem defender princípios sem retaliação. Mas como construir autonomia quando o descontrole orçamentário impede investimentos transformadores? A trajetória de gastos sem correspondente crescimento da arrecadação não apenas compromete a estabilidade macroeconômica, mas limita a capacidade do Estado de executar projetos essenciais para inserção soberana no cenário global.

O Brasil precisa acelerar sua transição para protagonista em cadeias estratégicas e fortalecer instituições. Mas isso exige enfrentar a questão fiscal com coragem. Sem equilíbrio fiscal sustentável, não há investimento estratégico. Sem investimento estratégico, não há autonomia. Sem autonomia, estaremos no cardápio.

A voz de Carney oferece exemplo de liderança que reconhece a ruptura para construir nova arquitetura de segurança. Cabe ao Brasil – nação e cidadãos – decidir se ocupará seu lugar à mesa. Essa escolha passa pela coragem de reordenar prioridades fiscais e pela responsabilidade cívica de escolher representantes à altura dos desafios. Quem se ausenta da mesa eleitoral não pode depois reclamar de estar no cardápio das decisões alheias!



* Advogado, conselheiro federal da OAB por Pernambuco (2025-2027) e presidente da OAB Pernambuco (2022-2024).





