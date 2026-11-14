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OPINIÃO Segurança operacional e confiabilidade: O custo invisível de negligenciar a calibração e a qualidade Segurança operacional e confiabilidade: O custo invisível de negligenciar a calibração e a qualidade dos instrumentos

No ambiente fabril, poucas coisas são tão perigosas quanto uma falsa sensação de controle. Quando o painel exibe uma leitura de pressão ou temperatura dentro da margem esperada, a equipe de operação tende a assumir que o processo está estável. Mas o que acontece quando o instrumento de medição está descalibrado, desgastado ou apresenta algum tipo de falha? A resposta é simples.

A indústria passa a tomar decisões críticas com base em informações que podem não representar a realidade do processo.

Historicamente, a calibração periódica e a utilização de instrumentos de maior especificação são, em alguns casos, tratadas como despesas de manutenção que podem ser postergadas quando o orçamento aperta. Essa é uma visão que pode elevar significativamente o risco operacional. Reduzir a frequência das calibrações ou utilizar instrumentos inadequados em aplicações críticas cria um problema que nem sempre é percebido imediatamente, mas pode se acumular ao longo do tempo.

Em setores como o farmacêutico, alimentício, químico e de petróleo e gás, pequenas variações não identificadas podem comprometer parâmetros de processo, provocar perdas de produção, afetar a qualidade dos produtos e até gerar não conformidades regulatórias. Quanto mais crítica a aplicação, maior é a necessidade de garantir que os dados utilizados pela operação sejam confiáveis e rastreáveis.

O impacto também ultrapassa a questão da qualidade. Uma medição incorreta de pressão, temperatura ou outra variável de processo pode fazer com que equipamentos operem fora das condições previstas, aumentando o desgaste de componentes e elevando a probabilidade de falhas. Em situações mais graves, isso pode contribuir para vazamentos, incêndios, danos a equipamentos e riscos à segurança dos trabalhadores.

É nesse ponto que a qualidade do instrumento deixa de ser apenas uma questão de especificação técnica e passa a fazer parte da estratégia de segurança e continuidade operacional. Não basta instalar um sensor ou um instrumento de pressão. É necessário considerar sua aplicação, faixa de medição, condições de operação, desempenho, manutenção e, principalmente, a confiabilidade dos dados que ele fornece ao longo do tempo.

Soluções de instrumentação e calibração, como as oferecidas pela WIKA, ajudam as indústrias a estruturar esse controle de forma mais consistente, combinando instrumentos desenvolvidos para diferentes aplicações com recursos e serviços voltados à calibração, rastreabilidade e confiabilidade das medições. Em processos críticos, essa combinação permite reduzir incertezas e dar mais segurança às decisões tomadas a partir dos dados de campo.

A confiabilidade metrológica, portanto, precisa ser entendida como parte da gestão de riscos de uma fábrica moderna. Saber que uma pressão indicada corresponde efetivamente à condição existente no processo é fundamental para que sistemas de controle, alarmes e decisões operacionais cumpram sua função.

Em um ambiente industrial cada vez mais orientado por dados, medir corretamente é o primeiro passo para controlar, prevenir e agir. A precisão da instrumentação não é um detalhe secundário da engenharia. É um dos elementos que sustentam a segurança, a qualidade e a continuidade da operação.

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