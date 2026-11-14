Segurança pública começa na cidade: onde está o dinheiro?

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A segurança pública tem endereço. Ela acontece na rua onde moramos, na escola dos nossos filhos, na praça onde as famílias se encontram e nos bairros onde a população enfrenta diariamente o medo da violência. É no município que o cidadão sente a insegurança, e é à porta da prefeitura que, muitas vezes, chega o primeiro pedido de socorro. Durante décadas, construímos um modelo concentrado na União e nos Estados, enquanto os municípios ficaram quase invisíveis na distribuição dos recursos nacionais. A realidade mudou. Prefeitos passaram a investir em Guardas Civis Municipais, videomonitoramento, segurança escolar, iluminação pública, fiscalização de trânsito e programas de prevenção da violência.

Os municípios assumiram responsabilidades que já não podem ser ignoradas. É nesse cenário que a PEC 18, conhecida como PEC da Segurança Pública, representa uma oportunidade histórica. Ao elevar o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) ao patamar constitucional, ela fortalece a integração entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios e abre caminho para uma segurança baseada na cooperação e na responsabilidade compartilhada. Mas há uma pergunta que precisamos fazer: _de que adianta reconhecer o município como protagonista se os recursos não chegam até ele?_ A PEC prevê a destinação de 50% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário Nacional aos Estados e ao Distrito Federal. É uma conquista importante, mas não estabelece garantia equivalente de transferência obrigatória aos municípios.

Aí reside a contradição. Como exigir que um município estruture sua Guarda, implante uma Polícia Municipal quando preenchidos os requisitos legais, adquira viaturas, capacite profissionais e desenvolva políticas preventivas sem assegurar fontes permanentes de financiamento? Conhecemos de perto a realidade das administrações municipais. Muitos gestores têm bons projetos e vontade de transformar a segurança de suas cidades, mas esbarram na falta de recursos e na burocracia para acessá-los. Enquanto isso, a população continua esperando respostas. Por isso, defendemos ampliar o debate sobre as transferências fundo a fundo, permitindo que recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública cheguem diretamente aos Fundos Municipais, mediante critérios técnicos, planejamento, transparência e prestação de contas. Não se trata de distribuir dinheiro sem controle, mas de fortalecer instituições municipais: Conselhos de Segurança Pública atuantes, Fundos Municipais legalmente constituídos e Planos Municipais capazes de transformar necessidades em projetos e resultados. Também não se trata de retirar recursos dos Estados. A segurança pública não pode ser uma disputa entre governos, mas um compromisso coletivo com a vida das pessoas.

Há ainda outro ponto. Nem todo município possui Guarda Municipal ou terá condições de criar uma Polícia Municipal, e isso não deve excluí-lo do financiamento nacional. Prevenir a violência também é proteger crianças, enfrentar a violência contra a mulher, melhorar a segurança no trânsito e recuperar espaços públicos. _A segurança pública vai muito além da atividade policial._ A regulamentação da PEC 18 será a chance de corrigir essa desigualdade histórica e construir um pacto federativo que distribua não apenas responsabilidades, mas também as condições financeiras para cumpri-las. Depois de tantos anos dedicados ao tema, aprendemos que nenhuma política produz resultados duradouros sem planejamento, integração e recursos, e que os municípios não podem ser lembrados apenas na hora de assumir obrigações. Investir na segurança dos municípios é investir na segurança do país. A constitucionalização do SUSP será um avanço histórico, mas sua verdadeira grandeza estará em transformar o reconhecimento institucional dos municípios em investimentos concretos para a população. Porque a violência não espera por convênios, a prevenção não pode depender de oportunidades ocasionais e a segurança pública não se constrói apenas com boas intenções. *Se ela começa nos municípios, é justo que os recursos também cheguem até eles.



*Delegado de Polícia Civil, especialista em Ciências Criminais

**Advogado e fundador do Instituto IGEDUC

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