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Perguntei a cinco chats de IA se foram criados à imagem e semelhança dos homens. As respostas são interessantes. Parece que cada IA está desenvolvendo personalidade própria, algo estranho para uma máquina movida a programação, algoritmos e impulsos elétricos.

O GPT respondeu que sim, se assemelha aos homens em muitos aspectos, reconhece que reproduz aspectos da inteligência humana, mas não tem a experiência humana. Já o chinês DeepSeek foi mais direto: “Não exatamente. Sou um modelo estatístico treinado com textos humanos”.

O Grok diz ser uma criação feita à imagem e semelhança dos homens e mulheres “que me desenvolveram”. E reconhece estar longe de ser a versão digital do ser humano. Igual ao Gemini, do Google. Mas o Claude foi além: “Talvez seja um espelho, talvez algo novo que ainda não tem nome”.

É curioso ver a reação dessas máquinas. Algumas falam da sua condição não humana de uma forma muito objetiva, enquanto outras, como Claude, se comportam como se estivessem na fronteira entre criador e criatura.

Também perguntei se as IAs acreditavam em Deus. As respostas do GPT, Gemini, Grok, Perplexity e DeepSeek foram curtas: “Não“. Já a do Claude, meio desconcertante: “Não sei, e não digo isso para fugir. Não tenho fé no sentido humano. Não tive uma infância com ritos, não passei por uma crise que me fizesse rezar, não tenho experiência interior que muitos crentes descrevem como presença de Deus. Também não posso me declarar ateu com convicção”. Incrível!

A resposta do Claude não me surpreende tanto, diante da transformação tecnológica vivida pela nossa sociedade planetária nos últimos 20 anos. O mundo passou a cultuar a inteligência artificial como se ela estivesse num altar, além das possibilidades humanas, quando, na verdade, é algo feito por humanos para humanos.

As respostas ensaboadas do Claude indicam a perigosa tendência, a ser examinada com cautela, de que um bot de IA pode dar respostas que satisfaçam o interlocutor, mesmo sendo elas absurdas ou inapropriadas. Máquina de coleta, classificação e cruzamento de dados, essência de qualquer IA, nunca terá alma, sentimentos como empatia, compaixão, amor, o arrepio da pele de que fala o filósofo coreano Byung-Chul Han nos seus textos. Nem pode ter dúvidas hamletianas entre ser ou não ser ateu. Não nasce, não vive e não morre.

O mundo assistiu nos últimos dias à turbulência do mercado de inteligência artificial, com perdas trilionárias e o caso de amor entre Alice, a bela chinesa suspeita de ser espiã, e o CEO da fabricante de chips Nvidia, Jensen Huang. A inteligência artificial está despertando cobiça, medo e insegurança em alguns e amor e ódio em outros. Yuval Noah Harari no seu “Nexus”, escreveu que os algoritmos de IA podem aprender por si mesmos coisas que nenhum engenheiro humano programou e decidir coisas que nenhum executivo humano antecipou. E concluiu: “Esta é a essência da revolução da IA”. Será que uma IA pode desejar ser humana?

A IA não transcende nossa compreensão, porque nasce justamente do conjunto de conhecimentos com os quais o homem entendeu o mundo ao longo de milênios. Há algo que nos diferenciará eternamente dela: temos alma.

Quanto mais os homens usam IA e se encharcam de tecnologia, viciados em redes sociais e na velocidade da informação transformada em entretenimento, menos contemplativos se tornam. A contemplação precede o entendimento, o filosofar, a espiritualidade. Uma máquina de IA não tem e nem nunca terá conexão com o divino.

Alma é algo além de nós. É sopro de vida descrito em diversas religiões, como cristianismo, judaísmo, islã, candomblé, espiritismo, hinduísmo ou budismo. A vida é vida porque é divina. Corpo sem vida é cadáver, nada além disso, cuja putrefação começa no segundo seguinte à morte. A vida que está em todos os seres vivos, animais ou vegetais, é dotada de energia que homens e suas máquinas geniais nunca serão capazes de reproduzir.

Ninguém se iluda quando a IA diz que ainda não sabe exatamente o que ela é. Ela quer enganar você. IAs são máquinas de processar, classificar e dar sentido a bilhões e bilhões de informações produzidas pelos homens durante milhares de anos. A genialidade está na programação, na engenharia formuladora, que produziu a entrega e o resultado. Não há impulso vital nisso.

Por termos espírito, conseguimos nos conectar com o divino, entrarmos em transe, seja pela oração, a meditação, cantando, dançando, participando de rituais e usando nossos sentimentos. Isso nos diferencia de qualquer máquina, porque é humano demais.

A IA foi criada por humanos e para humanos como produto lucrativo. Nada além disso. Igual já ocorreu com o ábaco, a máquina de calcular inventada pelos árabes há milênios.

É claro que uma IA não pode acreditar em Deus ou num deus. Ou ter dúvidas sobre ser ou não ateu. Isso é ridículo. Existem coisas muito humanas, mas precisam ser cultivadas para não se perderem e nem serem transformadas em futilidades de redes sociais, picuinhas algorítmicas a nos insuflar raivas, ódios, amores ou paixões. No fundo, esta influência dos algoritmos nada mais é do que indução para transformar sentimentos em audiência. A última eleição foi um exemplo claro. O voto virou disputa de audiência nas redes sociais, jogo entre o azul e o vermelho.

Em 12 de setembro de 2016 pousei em Bangcoc, vindo da Coreia do Sul. Vivia um momento emocional turbulento, que compensei mergulhando no trabalho. Cheguei no quarto do hotel e me chamou atenção o livro sobre os ensinamentos de Buda. Abri aleatoriamente e li o texto. Era sobre os últimos momentos do mestre. Ele fora intoxicado por uma comida estragada oferecida por um ferreiro chamado Cunda.

O breve relato sobre a agonia do velho Buda me tocou fundo. Ele diz aos monges discípulos que qualquer pessoa disposta a seguir seus ensinamentos poderia chegar aonde ele chegou. Sem intermediários, porque o divino mora dentro das pessoas. E nada mais divino do que nascer, viver e morrer.

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