Sem convivência, conexão não vira confiança.

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Ao lembrar um antigo provérbio citado por Aristóteles — o de que é preciso “comer sal juntos” para conhecer realmente alguém —, a experiência das confrarias ajuda a distinguir contato de vínculo, afinidade de amizade, conexão de confiança. Aristóteles, ao ecoar um antigo provérbio, observou que ninguém conhece verdadeiramente o outro antes de comer muito sal com ele. A imagem atravessou os séculos porque diz, com admirável simplicidade, algo que a vida moderna parece empenhada em esquecer: proximidade não se mede pela facilidade do contato, mas pelo tempo partilhado.

Vivemos cercados de conexões. Nunca foi tão simples acumular contatos, seguidores, grupos e afinidades. O difícil, hoje, não é aproximar pessoas. É construir confiança. Conexão pode ser instantânea; confiança, não. Ela exige convivência, repetição, memória comum e a lenta revelação do caráter.

Talvez por isso as confrarias mereçam ser vistas com mais atenção. Não apenas as de vinho, mas qualquer uma delas, quando bem conduzidas: confrarias de ofício, de memória, de estudo, de cultura, de afinidades eletivas. Seu valor mais discreto não está apenas no interesse que as reúne, mas na regularidade com que criam ocasião para o encontro. Elas não fabricam amizade — e aqui convém resistir a qualquer ingenuidade. No máximo, preservam as condições em que a confiança pode amadurecer.

O vinho oferece uma boa metáfora para isso. Há rótulos jovens, ainda fechados, que pedem tempo e ar antes de revelarem o que têm. Com as relações humanas ocorre algo semelhante. Algumas simpatias nascem rápidas, mas só a repetição dos encontros permite saber se há ali apenas cordialidade ou algo mais raro e mais exigente. Há vínculos que amadurecem, ganham profundidade, resistem a perdas, distâncias e divergências. E há aqueles ainda mais valiosos, provados não apenas pelo prazer da companhia, mas pela capacidade de atravessar o desconforto sem romper o essencial.

É nesse ponto que as confrarias dizem algo importante sobre o nosso tempo. Em uma cultura que transformou quase tudo em desempenho, visibilidade e pressa, elas ainda protegem um espaço de convivência sem utilidade imediata. Pessoas se sentam à mesa, conversam, discordam, escutam, riem, voltam a se encontrar. O tema comum pode ser o vinho, a profissão, a história compartilhada ou o gosto intelectual. Mas o que realmente importa é outra coisa: o hábito do encontro.

Não convém idealizar esse ambiente. Toda convivência real conhece atritos, diferenças de temperamento, divergências de gosto e pequenas fricções inevitáveis. Mas esse talvez seja justamente o teste de sua autenticidade. Relações que jamais enfrentaram desconforto ainda não foram verdadeiramente provadas. A confiança não nasce da ausência de tensão; nasce da capacidade de atravessá-la sem sacrificar o respeito, a lealdade e a disposição de permanecer.

As redes ampliaram nosso alcance, mas não resolveram nossa carência de profundidade. Multiplicaram os pontos de contato, sem garantir densidade aos vínculos. Tornaram a presença mais visível, mas não necessariamente mais sólida. A pergunta decisiva continua sendo simples e severa: quantas dessas conexões resistem quando a vida sai do roteiro? As confrarias não respondem a essa pergunta com teoria, mas com prática. O encontro recorrente retira as relações do campo da aparência e as leva ao da consistência. Ensinam, sem pretensão pedagógica, que afinidade aproxima, mas só a convivência amadurece.

É na repetição dos gestos, na memória dos reencontros, no convívio capaz de suportar diferenças, que uma relação deixa de ser ocasional e passa a ser confiável. Talvez seja essa a atualidade da velha imagem do sal. Conhecer alguém não é apenas trocar palavras, seguir de perto ou manter contato. É ter atravessado, juntos, o tempo comum. É ter dividido mesa, conversa, silêncio, discordância e reconciliação. É ter acumulado experiências suficientes para que a presença do outro deixe de ser circunstancial e passe a significar amparo.

No fim, a lição é menos romântica do que moral. Amizade não se improvisa. Confiança não se declara pronta. Ambas dependem de algo cada vez mais raro e, por isso mesmo, mais valioso: convivência.

Sem convivência, conexão não vira confiança.





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