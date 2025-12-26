Sem "nexus": uma reflexão para o fim do ano

A- A+

Começando a ler o novo livro de Yuval Harari – Nexus – me vi refletindo sobre para onde caminhamos - a humanidade - e preocupado em saber se teremos força para construir um futuro melhor do que ora podemos projetar.

O homo sapiens – nós, bípedes mamíferos pequenos, dominou o planeta, a despeito da inferior capacidade física comparados com boa parte dos demais animais do planeta. Elaboramos mecanismos cognitivos que outros não foram capazes. Em milhares de anos acumulamos esse poder por meio de descobertas, invenções e criação de regras para convívio em comunidades coletivas. A lista das nossas conquistas ocupou muitos volumes literários científicos e culturais de fazer inveja a alguns povos alienígenas. Contudo, esse conhecimento, que nos regozija, também nos arrastou para uma situação de caos anunciado, com cenários de possível autodestruição da espécie e de provável catástrofe ambiental.

Para melhor ilustrar o risco iminente, o Professor Harari nos lembra, no capítulo inaugural da obra, do mito grego de Faetonte, que descobre ser filho de Hélio o deus do sol, e assim se julgava ter poder de controlar os cavalos celestes e pilotar a carruagem solar. Não tinha. Pandemônio total. O sol se desvia do curso. Seres e vegetação da terra torrados. Zeus intervém, detona tudo e Faetonte torna-se uma estrela cadente. E apresenta também o conto de Goethe – Aprendiz de Feiticeiro – (muitos vão lembrar de Mickey Mouse na versão em desenho animado da Disney). Uma vassoura recebe dons humanos do citado aprendiz para buscar água no rio, para ajudar na preguiça de quem deveria fazer o serviço. Ela ganha vida própria e fora do controle do seu criador não para de trazer água e alaga tudo. Ele quebra o utensílio e agora duas vassourinhas trazem ainda mais desespero. E o incipiente bruxo não sabe interromper o sortilégio até ser socorrido pelo mestre. Nem Faetonte e nem o aprendiz possuíam real domínio sobre o que avaliavam ser capazes ou inventaram. “Nunca conjure poderes que não consegue controlar”, dispara o autor.

A cooperação global talvez jamais tenha vivido crise pior. A perspectiva almejada de que uma sociedade completamente interligada poderia gerar uma esfera de mútua ajuda e combate aos grandes males que afligem terra não se materializou. De outro modo, vem distinguindo os povos pela sua capacidade de beligerância e egoísmo desmedidos, na eterna busca do poder.

Neste teatro, a crescente tecnologia da inteligência artificial (IA) funciona como a bomba atômica do século XXI. A chave da nova guerra fria. Grandes potências em disputa de quem manda nos robôs. E em quem os robôs mandam. Mais uma vez somos “Aladim” diante de uma lâmpada mágica, que ao invés de realizar sonhos podem nos escravizar ou exterminar.

Pois bem, o que se constata é que conhecimento não é sabedoria. Continuamos no jardim da infância nas questões essenciais sobre o propósito da nossa existência. Misturamos conceito de aparência, status e poder com felicidade (ou paz de espírito para ser menos abstrato).

Escrevi certa vez uma crônica, destacando que nossa geração não tinha enfrentado os males terráqueos mais profundos: Guerra, Peste e Fome. Esclarecendo que aqui falo nesses males em escala mundial. Mas eis que em 2020 somos assolados pelo Corona Vírus. Mortes e pavor em tamanho que não havíamos experimentado.

Enxergo a pandemia da Covid-19 como um alerta divino, que pretendia ter o condão de provocar um despertar de consciência de vasto alcance em quantidade de mentes por esse mundo afora. E creio, sinceramente, que houve uma pequena evolução. Não o suficiente para contagiar uma “virada de chave” irreversível ao caminho do bem. Ao que parece outros “ceifadores” (assim chamados em algumas crenças esses episódios de escala de devastação mundial) serão necessários para que a chama do despertar seja soprada mais uma vez. É como se o todo-poderoso – homo sapiens – estivesse fadado a só crescer na dor.

Lembremos que com todo avanço que já possuíamos no século XX, ficamos mais uma vez plenamente vulneráveis à fantasia e à ilusão, e nossa história deu lugar a insanidades de massa como o nazismo e stalinismo.

O Homo sapiens apresenta cada vez mais dificuldade de ouvir. Penso que é sempre melhor escutar e aprender. Só ensinar, o pouco que sabemos, quando oportuno. Percebam como os pensamentos falados são interrompidos em profusão. A incessante busca do outro, ou nossa, de mostrar saber.

Ouvi, de uma mentora da doutrina espírita, que o que devemos perseguir é a trindade da evolução espiritual: Conhecimento, Autoconhecimento e Prática da Caridade. Sem essa filosofia de vida estaremos reféns dos sentimentos primitivos que nos trouxeram ao paradoxo de possuirmos informações sobre tudo, de moléculas de DNA a astros celestes, e continuarmos como nossos ancestrais.

Precisamos, sim, estudar, para crescer. Conhecer-se, para errar menos. Corrigir rotas e também aprender a perdoar. A nós e aos outros. A prática da caridade, por sua vez, traz a paz que dá sentido à vida. Não esperemos e cobremos do outro. Gandhi ensinou “seja a mudança que você quer ver no mundo”. Sejamos firmes no conceito, na verdade, mas gentis no trato.

René Descartes disse que desejou, em sua obra, mostrar os caminhos que seguiu e de apresentar a vida dele como num quadro para que pudesse ser apreciado e ter opiniões proferidas: “... para que cada qual possa julgar e, sabedor das opiniões, um novo meio de me instruir se venha juntar àqueles de que costumo servir-me”. O sábio sabe escutar.

O medo da morte pela peste nos ensinou, ou pelo menos tentou, a viver o presente com um pouco mais de dignidade. A importância de se importar. A necessidade de cuidar e de se cuidar.

Do livro que lhes comentei no início desse artigo, a dedicatória nele impressa me deu alento e trouxe esperança: “A Itsik com amor, e a todos que amam a sabedoria. Num caminho de mil sonhos, procuramos a realidade”.

Feliz Ano Novo.





* Diretor do Grupo EQM e diretor do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF/PE).

Veja também