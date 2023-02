Sem pesquisa a cana não sai do canto que está ...

A- A+

A pesquisa científica é a chave de acesso à modernidade e nada de novo se obtém sem a busca da inovação tecnológica.

Em linhas gerais, se não voltarmos a plantar experimentos de adubação, cada vez mais estaremos nos afastando das reais necessidades nutricionais das novas variedades de canas que anualmente são liberadas pelo Melhoramento Genético e muito menos da eficácia das adubações

Pernambuco no passado foi referência nacional na obtenção e divulgação de resultados experimentais, tanto na área de competição e cruzamentos de variedades, quanto na área de solos e adubação.

A fase áurea da pesquisa em Pernambuco e no Brasil foi na época do IAA – Planalsucar, quando a atividade experimentou a maior evolução da história. Segundo a EMBRAPA, as produtividades, tanto agrícola quanto industrial, cresceram em alguns casos, em mais de 100%, inclusive provocando mudanças radicais de táticas e procedimentos. O Controle Biológico de pragas, por exemplo, foi implementado pela entidade na época e foi efetivo em todos os estados brasileiros, e tudo o que se faz hoje foi criado ou inventado por técnicos da entidade entre as décadas de 70 e 90.

Pernambuco foi um dos primeiros Estados da federação que recomendou adubação para cana pela Análise Química de Solo, e surgiu de experimentos plantados por Estevan Strauss, professor da UFRPE, no fim da década de 40. A finalidade da experimentação foi obter correlação entre o aumento de produtividade com a dose de Fósforo para determinada faixa de ocorrência no solo e com isso orientar o produtor a adubar melhor.

A calibração P no solo foi obtida por Staruss em 1951, e a Dose Econômica foi apresentada por Pimentel Gomes em 1957, e esses resultados foram adotados de imediato e perduraram até 1975, quando o IAA – Planalsucar, através das Coordenadorias Norte e Nordeste divulgaram seus resultados de pesquisa, e isso aconteceu pela mudança do método de análise do solo e a ampliação do cultivo nos tabuleiros. Na oportunidade foram definidas novas faixas de ocorrência e também nova Dose Econômica para solos mais pobres, e tudo obtido com a relação de preços da época do nutriente e da tonelada de cana no campo. Em 1980 foi o micronutriente Cobre foi calibrado nos solos de PE, PB e RN pelo método atual de análise química da terra e ainda faltam definições para K, Ca+Mg, B, Fe, Mn e Zn..

Pernambuco, que foi berço da atividade canavieira e na pesquisa também foi protagonista, vez que sua rede experimental abrangia PB, RN, CE, PI e MA, não deveria estar tão afastado da experimentação de campo como atualmente. Como entender que um setor econômico do tamanho do canavieiro estadual que deve comprar anualmente Meio Bilhão de reais em fertilizantes ainda não despertou ainda para essa necessidade? O Melhoramento Genético tem lançado anualmente novas variedades e certamente elas têm necessidades nutricionais diversas, então é urgente que essas variáveis sejam ajustadas para melhorar o desempenho da atividade.

Os primeiros estudos com as variedades de cana importadas pelo Estado aconteceram na Estação Experimental de Barreiros criada em 1910, e depois o IPEANE ampliou o espectro e incluiu adubação no seu programa de trabalho e que perdurou até a criação do IAA - Planalsucar, e por todo esse tempo equipes técnicas atualizavam as informações com novos resultados experimentais, tanto os de competição e cruzamentos varietais quanto os de adubação, e ajustavam recomendações existentes.

A extinção do Planalsucar afastou brutalmente a pesquisa da cana, e com exceção do melhoramento genético e pagamento de cana, tudo caiu no esquecimento, mesmo continuando ativos o IPA e a UFRPE com profissionais com boa formação acadêmica. Diante desse quadro, pergunta-se como fornecedores, usineiros, técnicos e consultores fazem para referendar recomendações de adubações e orientar as compras de adubos para as lavouras de cana-de-açúcar em suas propriedades e de terceiros? Como são feitas as mudanças de procedimentos para elevar as produtividades de seus fundo agrícolas ou de clientes? Será que experimentos estão sendo plantados nas áreas de atuações ou todos estão agindo por puro instinto?

Outra constatação preocupante é que em apenas a 15% dos cultivos, as canas-plantas, existem informações envelhecidas para recomendação de adubação, e para os outros 85%, as soqueiras, não existem resultados experimentais que referendem o que se faz hoje, sobre doses e melhoria da eficácia da aplicação de NPK.

Melhoramento Genético e Pagamento de Canas pela ATR foram assumidos pela universidade e fornecedores de cana e não deixaram o pano de fundo descer para fechar o espetáculo sem epílogo e aplausos ou vaias. A universidade brasileira se deu conta que não assumindo o programa de cruzamentos varietais poderia estar jogando no ralo mais de 100 anos de estudos, e os produtores de cana, pela necessidade de valorizar seus produtos, assumiram os custos da aplicação para premiar suas vendas.

A universidade, com pessoal com boa formação teórica, e que já aloja os geneticistas com seus experimentos de cruzamentos e competições de variedades, deveria incentivar outros profissionais para aprender com a cana, força-los a perder o medo de plantar experimentos e encarar os produtores nas apresentações dos bons e maus resultados de suas pesquisa, ou se não for por isso, para melhorar a capacitação dos alunos da graduação que tenham pendor de pesquisador/experimentador, porque do jeito que está não dá pra continuar!

