Sem pontes não há futuro

Eram 9h34 da manhã de 20 de julho de 2011, quando enviei ao então presidente do Senado, José Sarney, minha análise diária sobre o noticiário. Como seu secretário de Imprensa, essa era uma das minhas atribuições e sempre procurava ir além da mera análise dos fatos publicados pela mídia. Naquele dia, registrei a dificuldade da presidente Dilma em lidar com o Congresso e os políticos de maneira geral.

“Está cada vez mais parecida com o ex-presidente Figueiredo: não sabe se comunicar bem, não quer fazer política e, ao mesmo tempo, quer fazer as coisas acontecerem na base do ferro e fogo”, escrevi. Concluí a análise prevendo um destino difícil para Dilma: se a presidente não mudasse de atitude, e caso fosse reeleita, seu segundo mandato seria muito difícil, porque teria de administrar uma crise atrás da outra. O governo Dilma começou a desmoronar na medida em que ela não soube fazer política. Agia na base do improviso, sem plano de médio e longo prazos, pensando apenas no aqui e agora. Acabou desaguando no impeachment.

Os políticos profissionais, os que pensam, planejam e constroem os caminhos para o poder, começaram a se descolar de Dilma logo após sua reeleição em 2014. O então vice, Michel Temer, era um homem experiente e sensato aos 75 anos, quando em outubro de 2015 lançou um plano de governo chamado “Uma Ponte para o Futuro”. Seu principal parceiro foi o ex-ministro e ex-governador Moreira Franco, outro político acostumado a enxergar muito adiante. Se em 2011, eu, mero secretário de Imprensa do presidente do Senado, já vislumbrava o provável destino de Dilma, seria muita ingenuidade não acreditar na percepção refinada de homens como Temer, Moreira, Eliseu Padilha ou Romero Jucá.

Este ano a Ponte para o Futuro completará 10 anos. Os principais pontos deste programa de governo, inicialmente uma fórmula para Dilma superar a grave crise em que mergulhou o país, permanecem atuais e necessários. Na época, Michel Temer pregou a necessidade de “vontade política para mudar, coragem para enfrentar os problemas do país e impor a agenda necessária à modernização do Brasil”. No documento que reuniu os textos de “Uma Ponte para o Futuro” e “A Travessia Social”, Moreira Franco escreveu sobre a importância do controle da inflação, redução dos juros, retomada da atividade produtiva com modernização do sistema previdenciário e das relações trabalhistas.

O governo Bolsonaro tentou manter o caminho aberto por Temer, mas foi atropelado pela pandemia e as relações tumultuadas com o Congresso que, como o de hoje, perdera a docilidade. Bolsonaro tinha um plano e, mesmo com a pandemia, conseguiu terminar o governo com superavit de R$ 54,1 bilhões. Fez coisas importantes como a independência do Banco Central, a qual, se não existisse, estaríamos encarando um ciclo inflacionário muito parecido com aquele dos anos 1980. O preço da estabilidade está cada vez mais caro.

Porém, o plano de governo de Bolsonaro não era tão bom quanto a Ponte do ex-presidente Temer. Por um motivo simples: as soluções propostas há 10 anos continuam atuais e viáveis. “A Ponte para o Futuro” não envelheceu, embora o mundo de 2015 seja muito diferente daquele em que vivemos hoje.

Segue vivo porque os problemas não mudaram, ao contrário: agravaram-se com os retrocessos praticados contra a reforma trabalhista, a volta marota do imposto sindical e a visão obtusa das relações de trabalho num mundo onde os jovens não estão preocupados com carteira assinada ou pagar INSS. Eles preferem trabalhar por conta própria e pagar uma aposentadoria privada.

No plano de Temer, o teto de gastos e o equilíbrio das contas públicas em no máximo três anos, mantendo a inflação no centro da meta de 4,5%, significaria menos juros e mais crédito para fazer girar a economia. Diferentemente do governo do PT, sem plano e sem visão de longo prazo, o governo Temer planejou integrar o Brasil ao mercado internacional e apoiar o setor produtivo na integração às cadeias globais de valor. Atuou para aprovar a lei que vetava a nomeação de políticos para cargos de direção em estatais, norma revogada pelo governo Lula.

Reler o documento produzido pelo PMDB há 10 anos é como ver o filme de um país que deu marcha à ré, quando poderia estar voando alto e em velocidade de cruzeiro. Com os adversários somando 140 votos na Câmara, a maior oposição ao governo Temer veio do Ministério Público comandado por Rodrigo Janot, dono de enorme desequilíbrio emocional que o levou a confessar no seu livro a intenção de matar a tiros o ministro Gilmar Mendes.

Janot, assim como parte significativa dos procuradores da Lava Jato e do juiz Sergio Moro, hoje senador, tinham como meta a tomada do poder. Acabaram jogando o Brasil num abismo, fomentando a polarização e desconstruindo o centro democrático, o qual, desde a redemocratização, ocupara o principal espaço da política.

A Lava Jato, com sua fome de poder, destruiu a engenharia nacional sob argumento de combater a corrupção dos donos das grandes empreiteiras. Deveriam ter preservado as empresas e processado aqueles que eventualmente cometeram crimes, mas preferiram acabar com tudo e jogar no lixo nossa inteligência em engenharia iniciada com André Rebouças ainda no Império.

Nestes tempos de guerra política, o Brasil nunca precisou tanto de construtores de pontes. Estamos assistindo a um movimento ainda sutil, mas firme, de partidos de direita e de esquerda buscando uma volta ao centro. As movimentações do PP de Ciro Nogueira e do União Brasil de ACM Neto, do PSD de Gilberto Kassab, MDB, parte do PT e do PSB, miram um caminho menos árido que o da polarização.

André Rebouças, engenheiro genial, negro e abolicionista, escreveu a D. Pedro II em 31 de outubro de 1891 sobre a situação política de um país polarizado após a Abolição e a República: “As últimas notícias são tristíssimas, de se levantarem barricadas na rua do Ouvidor e há conflito aberto entre o Senado e o ditador (Floriano Peixoto)”. As primeiras pontes para o futuro só seriam erguidas em 1894, quando Prudente de Morais chegou à Presidência da República e iniciou a pacificação do Brasil.

