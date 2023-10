Senhores da guerra possuem o veneno das serpentes no coração

A- A+

MONTANHAS DA JAQUEIRA – O chip original do Homo sapiens contém um erro de fabricação: foi corrompido pela serpente no DNA da humanidade quando Adão e Eva foram expulsos do Paraíso. Ao conspirar contra a obra do Criador, a serpente seduziu Eva e implantou a maldade no coração de Caim. Abel foi morto com um tiro no peito e nunca mais houve paz na humanidade adâmica. O chip do Homo Sapiens tem a falha do pecado original. O chip de Jesus Cristo é a quintessência da perfeição divina.

Os senhores das guerras, ditadores, tiranos, torturadores, estupradores e assassinos perversos possuem o veneno das serpentes no coração. Gengis Khan, Hitler, Stalin, Fidel Castro, Nicolas Maduro, Vladimir Putin, Daniel Ortega, Mao Tse-tung, Pol-Pot et caterva vierem da parte de Lúcifer, dos Anjos Caídos expulsos do Paraíso.

A obra do Criador é perfeita, mas a espécie humana foi corrompida pelo pecado. Reza o livro do Gênesis sobre “A corrupção do gênero humano”: “Viu o Senhor que a maldade humana havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração”.

Foi decretado o dilúvio para lavar os pecados da humanidade. Mas, o diabo já estava solto. Os Anjos caídos vieram da revolta de Lúcifer contra o Criador.

O escritor russo Leon Tolstoi escreveu o livro Guerra e Paz, sobre as tragédias humanitárias neste vale de lágrimas, de sonhos e corrupção. As tragédias começaram na guerra entre Caim e Abel.

Para que serve a Organização das Nações Unidas – ONU? O Conselho de Segurança é formado por representantes das cinco potências econômicas ou com poder de fogo atômico: Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China. Uma resolução só pode ser aprovada se houver consenso entre os cinco. Se houver um veto, nada feito. Significa a lógica das negativas. Nunca haverá consenso entre os senhores das guerras.

Existem 6 milhões de refugiados da ditadura da Venezuela, numa população aterrorizada de 30 milhões de habitantes. Qual a providência da ONU? Zero, blábláblá. Recentemente, o tirano genocida Nicolas Maduro foi recepcionado em Brasília pelo guru do cordão encarnado com tapete vermelho, beijos, abraços e cafuné.

O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados - ACNUR solicita, piedosamente, doações dos corações generosos para atender aos refugiados do mundo. Através da UNICEF, a bilionária ONU também pede doações para ajudar as crianças carentes.

Uma instituição cujo orçamento para 2024 está projetado em U$ 3,3 bilhões de dólares, com recursos dos 193 países-membros, pedir donativos à sociedade, isto parece surreal. Eis a sinecura mais suntuosa, mais imponente, mais cara e mais inútil deste planeta. A ONU alimenta 41 mil funcionários que produzem relatórios caríssimos sobre a fórmula do círculo quadrado.

A ética dos dias de hoje