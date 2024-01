Senhores das guerras brindam as mortes: tlim-tlim!

A- A+

MONTANHAS DA JAQUEIRA -- Rápidas no gatilho, as potestades das armas e das guerras não se comoveram com o esplendor dos fogos do Réveillon e continuaram a detonar seus mísseis, artilharias e infantarias na Ucrânia, Kiev, Gaza, Israel, Somália, nos infernos do mundo. Jingle bell, enquanto os sinos tocavam na Nicarágua o terrorista Daniel Ortega acionava os órgãos de repressão para perseguir e prender padres e bispos católicos na Nicarágua. O Papa globalista disse que estava “muito preocupado” e rezou piedosas orações para serenar o coração dos senhores das guerras, das armas e das mortes.

Estou quase morrendo de saudades do falecido Papa anticomunista polonês Karol Wojtyla- João Paulo II, considerado “a maior autoridade moral e espiritual do século 20”, modéstia à parte. Aliás, o amado Karol Wojtyla permanece vivo no meu coração. Ao sentir as dores do mundo, ele foi lá, com a bravura do seu coração, e ajudou a desmontar as ditaduras comunistas da Europa Leste, a começar pelo Muro de Berlim. Os tiranos tremiam diante da grandeza moral de Wojtyla.

Um super bombardeio explode as cabeças de 100 mil ucranianos. O kaiser (imperador) Vladimir Putin comemora. Mal comparando em relação ao nosso País, seria uma guerra entre o Brazil e São Paulo. Russos e ucranianos são irmãos de origem soviética. Descendentes de Caim, os senhores das guerras são apátridas.

Em meio aos beijos e abraços quando a abertura dos champanhes espocava nas festas de réveillon, o ditador da Coreia do Norte, Kim das quantas, brindou com seus camaradas ao ouvir “o emocionante barulho da explosão da primeira bomba de hidrogênio”, 50 vezes mais potente que a bomba atômica que destruiu a cidade japonesa de Hiroshima em1945.

O delírio da guerra faz parte da paranoia de poder comunista. Escravos da escassez e da pobreza, os norte-coreanos se emocionam ao ouvir o estrondo de uma bomba de hidrogênio, mas não desfrutam da emoção de possuir uma geladeira em casa ou calçar um pisante marca Reebok ou similar capitalista. O inferno são os outros, filosofava o francês Jean Paul Sartre, ao transferir as culpas da humanidade. O inferno são os capitalistas democráticos, proclama a caterva vermelha comunista. Os comunistas dizem que o comunismo não mais existe. Acredite se quiser!

Ex-colônia britânica, a Guiana ainda hoje faz parte da Commonwealth - Comunidade das Nações. O Reino Unido enviou um navio de guerra ao mar do Caribe para patrulhar as águas da Guiana e mandar um aviso ao ditador da Venezuela para deixar em paz o coração de Essequibo, pois se você, Nicolas Maduro, cometer o gesto tresloucado de invadir a Guiana, nem Vladimir Putin irá socorrê-lo.

O jogo de guerra envolve riquezas minerais e de petróleo. O fanfarrão Maduro vai falar mansinho diante do navio de guerra britânico. Até hoje ele conseguiu ludibriar o bananão Joe Biden. Já está escrito que as eleições deste ano na Venezuela serão uma farsa.



*Periodista, escritor e quase poeta



- Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

