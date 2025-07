A- A+

MONTANHAS DA JAQUEIRA — Senhores e senhoras, caldeirões e caçarolas

Todos estão lembrados de quando, nas dobras de janeiro, ao receber convite para participar da posse de Donald Trump, Bolsonaro recebeu um taxativo não para viajar até Washington. Bolsonaro implorou, mas levou novo fora. A menos que queira viajar no lombo de um burro ou de cavalo para economizar combustível. Bolsonaro desistiu. Preferiu economizar capim.

OoO

Também estão lembrados de quando lady Janga, a finesse em pessoa, desafiou Elon Musk para uma briga de foice e mandou ele roçar-se nas ostras. Manda bloquear o perfil desse cara que está falando mal do chefão. Multas de $ 28, 6 milhões para o X de Musk, mais multas de $ 8 milhões, mais multas diárias de $ 15 mil, mais $ 5 mil para fulano, beltran, Assim foi criado, alimentado e anabolizado o boi de fogo entre o governo do BR e o Governo dos EUA.

OoO

O secretário Marco Rubio cantou a pedra há mais ou menos 2 meses. Trump não é um bananão esquerdejoso feito Biden. E mais, Eduardo Bolsonaro estava lá botando lenha na fogueira. O cara sabe trabalhar.

OoO

A mídia nacional está enfocando, em primeiro plano, o conteúdo e a repercussão econômica das medidas econômicas de Trump contra o governo do Brasil. Este é o dado mais relevante, sem dúvida. Deve ser ressaltado que no caso do Brasil o fator gerado foi motivação ideológica e política.

OoO

Em primoroso artigo sexta-feira passada dia 11.07 neste magnifitsky, o periodista Tonico Magalhães relembra episódios mais ou menos recentes de supostas interferências dos ianques dos ianques na política brasileira e que foram vistas com bons olhos verdes pela caterva vermelha.

OoO

PLANO COHEN —Foi divulgada no Governo Vargas, em 1937, a autoria de um golpe de Estado chamado Plano Cohen, de autoria dos comunistas, no objetivo de matar autoridades e implantar um regime ditatorial de esquerda. Na realidade o plano nunca existiu e a divulgação serviu apenas para o governo prender e reprimir opositores.

OoO

___

