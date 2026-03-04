Sentinela do Ribamar: o legado vivo do padre José Augusto

A- A+

No coração do bairro de São José, no Recife, a imponência da Igreja de São José do Ribamar não se explica apenas por seus traços coloniais ou pela data de 1653 gravada em sua fachada. Ela é, acima de tudo, um reduto de resistência espiritual e social. Ali, por mais de cinco décadas, a figura do Padre José Augusto Rodrigues Esteves tornou-se o elo entre a tradição litúrgica e a profecia social de Dom Helder Câmara.

Nascido em Afogados em 1934, Padre José Augusto assumiu a matriz de São José em 1971, sucedendo o saudoso Padre Edwaldo Gomes. Ao lado de nomes como os padres Joãozinho (João Baptista de Castro) e o próprio Edwaldo, ele integrou o que muitos chamavam de o "time revolucionário" do "Dom da Paz". Não se tratava de uma revolução pelas armas, mas pelo Evangelho aplicado à realidade nua das ruas do Recife.

Diferente do que muitos imaginam, o papel de José Augusto ia além da paróquia. Ele serviu como cerimoniário de Dom Helder, sendo a sombra zelosa que organizava as celebrações do arcebispo enquanto este enfrentava a censura e a repressão da ditadura militar. Testemunha ocular de momentos históricos como o Pacto das Catacumbas, José Augusto guardou a mística de uma Igreja cuja opção foi bem além de ser a casa de todos, mas abrigo de invisíveis e despossuídos.

Na Igreja do Ribamar, o padre manteve viva a chama da acolhida. Enquanto a cidade mudava e o entorno da paróquia enfrentava desafios sociais crescentes, ele permanecia como um "místico do cotidiano". Recentemente homenageado pelo Instituto Dom Helder Camara (IDHeC), aos 91 anos, ele continua sendo referência de um clero que não se desconecta da dor do próximo.

Falar de Padre José Augusto é falar de uma geração que entendeu a fé como ação política no sentido mais nobre da palavra: a busca pelo bem comum. Ao lado de seus "irmãos de armas" espirituais, ele ajudou a construir a identidade de uma Igreja recifense que, inspirada por Helder, nunca se calou diante da injustiça.





