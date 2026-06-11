Será que ainda conhecemos a letra de quem amamos?

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Não a fonte das mensagens do celular ou das redes sociais, mas a letra mesmo, com traços mais firmes ou mais suaves, mais tortos ou mais alinhados. Em meio a tantas mensagens instantâneas, essa tem se tornado uma experiência cada vez mais incomum. Às vésperas do Dia dos Namorados, começam a chegar as postagens românticas, as declarações online, e, junto com elas, uma pergunta: o que aconteceu com as cartas de amor que carregavam as marcas de quem as escreveu?



É verdade que as tecnologias encurtam distâncias e fazem parte da vida contemporânea, mas o gesto de escrever uma carta nos lembra de algo importante, especialmente neste mês tão dedicado ao amor: algumas coisas pedem tempo. Uma carta pede que alguém interrompa a pressa. Pede que o autor encare uma folha em branco e encontre palavras para dizer aquilo que sente sem a possibilidade de copiar e colar, assumindo cada letra.



A carta segue uma lógica diferente da que estamos tão acostumados, afinal, vivemos cercados pela expectativa da resposta imediata e da disponibilidade total. As palavras no papel respeitam o intervalo, ou melhor, os intervalos. Da escrita, do envio, da leitura e da resposta. Porque quem escreve uma carta de amor sabe que não haverá uma curtida em segundos e é justamente na espera pelo retorno que existe espaço para imaginar, recordar, reelaborar o que foi dito e elaborar o que ainda não foi dito. E, enfim, o destinatário recebe algo além das palavras: a pressão da caneta sobre o papel, uma mancha de tinta ou, quem sabe, de lágrima. São detalhes que testemunham uma presença que a digitação rápida não consegue nos entregar.



É por isso que, com o dia 12 de junho tão pertinho, essa conversa ganha ainda mais sentido. Sabendo, claro, que as questões continuarão importantes no dia 13, no dia 14 ou em qualquer outro dia do ano. O que acontece quando desaceleramos para escolher com cuidado as nossas palavras? O que acontece quando ofertamos o nosso tempo ao outro?



Talvez as cartas de amor não tenham desaparecido por completo, só precisem da coragem de quem ainda está disposto a apostar nelas. Afinal, mesmo com tantas ferramentas antes inimagináveis, ainda não descobrimos uma tecnologia capaz de suprir o nosso desejo de sermos lembrados, escutados, compreendidos e amados. E nada substitui a sensação de que alguém, em meio a tantas urgências, reservou um tempo para nos entregar a sua letra. Convenhamos, não existe uma intimidade tão particular como reconhecer a caligrafia de quem amamos antes mesmo de ler o que está escrito.



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